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Отраслевые новости: Энергетика

РусГидро подтвердило свое участие в Антикоррупционной хартии российского бизнеса

РусГидро подтвердило свое участие в Антикоррупционной хартии российского бизнеса

30 мая 2017, 12:33
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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ПАО «РусГидро» направило в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) Декларацию о соблюдении положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

В декларации перечислены действующие в компании антикоррупционные меры. Отмечено, что внутренние документы ПАО «РусГидро», принятые в целях профилактики и противодействия коррупции, соответствуют хартии. В организации выявлены и урегулированы бизнес-процессы с повышенными коррупционными рисками, осуществляется контроль антикоррупционных мер со стороны руководства, ведется работа по недопущению конфликта интересов. При выборе хозяйственных партнеров проводится их проверка на соответствие антикоррупционным требованиям.

По результатам рассмотрения Декларации участие компании в Хартии продлено на два года.

Участником Хартии ПАО «РусГидро» стало в июне 2013 года. В 2015 году эксперты РСПП признали работу по профилактике коррупции в ПАО «РусГидро» одной из лучших среди компаний-участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Это заключение сделано по итогам мониторинга выполнения Хартии. Всего в РСПП проанализированы данные о реализации антикоррупционных мер более чем 50 компаниями, включенными в Сводный реестр участников Хартии.

Компания: ПАО "РусГидро"
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