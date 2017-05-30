Сакмарская ТЭЦ встречает юных гостей

На днях в гостях у Сакмарской ТЭЦ побывали учащиеся 4 «Б» класса Гимназии №2. Ребята познакомились с важнейшим промышленным объектом Оренбурга и своими глазами увидели где, а самое главное - как производится тепло и свет.



В качестве гидов для маленьких гостей выступили: старший начальник смены электростанции Вадим Адров и ведущий инженер по технике безопасности Виктор Кобелев. После вступительного слова гостеприимные хозяева провели подробный инструктаж по технике безопасности, заострив особое внимание детей на соблюдении всех мер предосторожности. Затем Вадим Викторович коротко рассказал о том, что такое теплоэлектроцентраль: «Вы же все знаете, как закипает чайник? Вода в нем нагревается, начинает кипеть, и из носика выходит пар. Вот и на нашей станции такой же принцип. ТЭЦ можно сравнить с гигантским чайником».

Живой и содержательный рассказ не оставил равнодушным ни детей, ни их родителей. С большим интересом они ловили каждое слово рассказчика, а после, вооружившись касками, отправились закреплять полученные знания на практике. Впечатления начались уже с первых шагов по котлотурбинному цеху. Шум работы паровых турбин и котлов не оставил сомнений – идет серьезный производственный процесс! О технике безопасности забывать никто и не думал – ребята передвигались осторожно и не отставали от сопровождающих. По словам родителей, поучаствовавших в прогулке по Сакмарской ТЭЦ вместе со своими детьми, такие события показывают всю важность и мощь производства. Правильное отношение к полезному и важному труду нужно закладывать с малых лет! Кто знает, может кто-то из этих мальчишек и девчонок настолько вдохновился промышленной романтикой Сакмарской ТЭЦ, что захочет связать свое будущее с отраслью энергетики.