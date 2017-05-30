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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Состоялось 2-е заседание Российско-Алжирской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики

Состоялось 2-е заседание Российско-Алжирской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики

30 мая 2017, 15:19
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов и генеральный директор Управления прогнозирования Министерства энергетики Алжира Хамид Дахмани провели 2-е заседание Российско-Алжирской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.

В ходе заседания стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в энергетике, в том числе в нефтегазовой сфере, электроэнергетике, области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

По итогам встречи был подписан протокол.

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