Состоялось 2-е заседание Российско-Алжирской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики

Современное состояние и тенденции развития композиции
30 мая 2017, 15:19
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов и генеральный директор Управления прогнозирования Министерства энергетики Алжира Хамид Дахмани провели 2-е заседание Российско-Алжирской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
В ходе заседания стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в энергетике, в том числе в нефтегазовой сфере, электроэнергетике, области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.
По итогам встречи был подписан протокол.