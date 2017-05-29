Состоялось первое заседание рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению "Цифровая экономика"

Современное состояние и тенденции развития композиции
30 мая 2017, 12:22
Рубрика: Россия
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в первом заседании рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика», которое прошло в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России – 2017» (ЦИПР). Глава Минкомсвязи рассказал о проделанной работе по подготовке проекта программы, об итогах круглых столов по ее разделам и представил на обсуждение полученные предложения по ее расширению. В работе заседания приняли участие помощники Президента РФ Андрей Белоусов и Игорь Щеголев.
Глава Минкомсвязи России отметил, что в разработке проекта, представленного на пленарном заседании ЦИПР, использовался, в том числе, опыт стран-лидеров в области развития цифровой экономики, международных организаций и объединений, в частности, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного экономического форума. Были проведены консультации с ведущими международными экспертами и учтены их рекомендации.
Программа направлена на формирование в России благоприятной регуляторной среды для применения цифровых технологий в экономике, наращивание компетенций в области цифровых технологий российских предприятий, развитие инфраструктуры обработки данных, обеспечение киберустойчивости, подготовку достаточного количества качественных кадров, а также на обеспечение цифровой трансформации сфер государственного управления, здравоохранения и управления городским хозяйством, сообщил Николай Никифоров.
Министр подчеркнул, что программа требует тесного взаимодействия государства, бизнеса и науки, так как основным результатом ее реализации должно стать создание не менее десяти национальных компаний-лидеров – высокотехнологичных предприятий. Эти компании должны развивать «сквозные» технологии и управлять цифровыми платформами, которые работают на глобальном рынке и формируют вокруг себя систему стартапов, исследовательских коллективов и отраслевых предприятий, обеспечивающую развитие цифровой экономики.