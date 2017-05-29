 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Состоялось первое заседание рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению "Цифровая экономика"

Состоялось первое заседание рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению Цифровая экономика

30 мая 2017, 12:22
Рубрика: Россия
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ

Обсудить на форуме

176 просмотров

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в первом заседании рабочей группы Экономического совета при Президенте РФ по направлению «Цифровая экономика», которое прошло в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России – 2017» (ЦИПР). Глава Минкомсвязи рассказал о проделанной работе по подготовке проекта программы, об итогах круглых столов по ее разделам и представил на обсуждение полученные предложения по ее расширению. В работе заседания приняли участие помощники Президента РФ Андрей Белоусов и Игорь Щеголев.

Глава Минкомсвязи России отметил, что в разработке проекта, представленного на пленарном заседании ЦИПР, использовался, в том числе, опыт стран-лидеров в области развития цифровой экономики, международных организаций и объединений, в частности, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного экономического форума. Были проведены консультации с ведущими международными экспертами и учтены их рекомендации.

Программа направлена на формирование в России благоприятной регуляторной среды для применения цифровых технологий в экономике, наращивание компетенций в области цифровых технологий российских предприятий, развитие инфраструктуры обработки данных, обеспечение киберустойчивости, подготовку достаточного количества качественных кадров, а также на обеспечение цифровой трансформации сфер государственного управления, здравоохранения и управления городским хозяйством, сообщил Николай Никифоров.

Министр подчеркнул, что программа требует тесного взаимодействия государства, бизнеса и науки, так как основным результатом ее реализации должно стать создание не менее десяти национальных компаний-лидеров – высокотехнологичных предприятий. Эти компании должны развивать «сквозные» технологии и управлять цифровыми платформами, которые работают на глобальном рынке и формируют вокруг себя систему стартапов, исследовательских коллективов и отраслевых предприятий, обеспечивающую развитие цифровой экономики.

Компания: Минкомсвязь России

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!