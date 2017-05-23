В Самаре состоялось совещание руководителей экономического блока ДЗО ПАО "Россети"

Современное состояние и тенденции развития композиции
30 мая 2017, 14:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
В Самаре на базе ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») состоялся семинар-совещание по обмену положительным опытом в части организации работы экономических служб дочерних обществ ПАО «Россети» под руководством заместителя генерального директора по экономике ПАО «Россети» Оксаны Шатохиной. Участники встречи подвели итоги прошедшего года, а также обсудили актуальные вопросы тарифного регулирования, экономики и бухгалтерского учета. Специалисты блока экономики ПАО «МРСК Волги» поделились положительным опытом организации деятельности функциональных направлений.
Особое внимание было уделено реализации плана по повышению операционной эффективности - на 2017-2021 гг. Заместитель генерального директора по экономике ПАО «Россети» Оксана Шатохина отметила положительные финансовые показатели ДЗО в существующих экономических условиях и акцентировала внимание на необходимости обеспечения безубыточной деятельности и достижения финансовых результатов не ниже достигнутого уровня 2016 года (по РСБУ и МСФО). В выступлении также было указано, что действующие методы долгосрочного тарифного регулирования нуждаются в модернизации. Одной из основных задач на 2017 год является установление ставки на содержание (обслуживание) сетей на основе нормативных затрат -. Внедрение эталонных затрат с учетом технологических особенностей эксплуатации электросетевого хозяйства в разных субъектах РФ даст возможность применения лучших практик организации эффективной операционной деятельности среди всех сетевых организаций.
Директор департамента учета и отчетности – главный бухгалтер ПАО «Россети» Дмитрий Наговицын в ходе выступления рассказал о дорожной карте на 2017 год, разработке единых принципов расчета налоговых обязательств в группе «Россети» и унификации принципов бухгалтерского учета, учитывающих специфику деятельности, а также отметил необходимость формирования единых учетных принципов и методических указаний по отдельным вопросам бухгалтерского учета.
Дополнительно были рассмотрены вопросы определения источников финансирования инвестиционных программ, совершенствование методов долгосрочного тарифного регулирования, - организации и контроллинга процесса бизнес-планирования, развития методологии раздельного учета, формирования сценарных условий бизнес-планов и другие.
Участники совещания отметили высокую значимость подобных мероприятий, которые позволяют участникам поделиться положительным опытом, обсудить актуальные вопросы и наметить планы по повышению эффективности работы всех ДЗО.