В филиале "Оренбургэнерго" подведены итоги конференции "Новации 2017"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
30 мая 2017, 13:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу Россети)-«Оренбургэнерго» завершилась конференция «Новации-2017». Комиссия в составе руководителей технических служб под председательством Сергея Константинова, заместителя главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению филиала «Оренбургэнерго», оценивала проекты специалистов-энергетиков. Всего было подано 40 заявок, 12 проектов отобраны для участия. Дополнительно с докладами выступили студенты и аспиранты электротехнических факультетов вузов Оренбурга.
Участники конференции выбирали темы проектов из имеющегося «банка проблем», либо предлагали свои. Главный критерий отбора - прикладное значение проекта для производственной деятельности предприятия.
Конкурсная работа «Выправка железобетонных опор, расположенных в болотистой местности» Альберта Гилязова, главного инженера Пономоревского РЭС Северного производственного отделения филиала «Оренбургэнерго», заняла третье место.
Андрей Михайлов, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению Центрального производственного отделения филиала «Оренбургэнерго» предложил на обсуждение экспертной комиссии проект «Оперативный контроль гололеда, паводковой ситуации на удаленных объектах», за который получил второе место.
Самую высокую оценку экспертная комиссия поставила Юрию Безменову, начальнику службы метрологии Центрального производственного отделения филиала «Оренбургэнерго», который представил проект «Создание систем АВР для питания вторичных цепей напряжения комплексов учета электрической энергии на время аварийного отключения трансформаторов напряжения 10кВ» и стал победителем конференции «Новации 2017».
Программа форума включала в себя проведение научно-практической конференции и организации работы двух круглых столов по темам: «Выработка стратегии развития Совета молодежи предприятия» и «Оптимизации складских запасов в летний период».
Все участники конкурса получили дипломы и достойную оценку от экспертного жюри.
- Все работы интересны, жизнеспособны, со значительным потенциалом их применения в производственной деятельности. Видно, что участники хорошо подготовились и проработали большой объем материалов. Об этом свидетельствуют и ответы авторов проектов на многочисленные вопросы. Обсуждение велось весьма активно. По ходу конференции явного лидера среди проектов не было, итоговое обсуждение и определило победителей, - подытожил Василий Севостьянов, директор Центрального производственного отделения филиала «Оренбургэнерго».