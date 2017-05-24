Хабаровские электрические сети намерены решать вопросы бесхозных энергообъектов совместно с властями

Современное состояние и тенденции развития композиции
30 мая 2017, 14:40
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Хабаровские электрические сети (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания») предложили администрации Хабаровского муниципального района создать совместную рабочую группу по решению вопросов принятия и эксплуатации бесхозяйных электрических сетей. На сегодняшний день только в Хабаровском районе выявлено около 50 таких объектов. Энергетики готовы принять на обслуживание бесхозные сети, а создание рабочей группы необходимо для госрегистрации на них права собственности, заявление о которой могут подавать только органы местного самоуправления.
В соответствии с действующим законодательством в рамках утвержденного тарифа хабаровские энергетики не имеют права обслуживать имущество, которое ему не принадлежит, в том числе производить текущие, капитальные ремонты и оперативное управление. Это ставит под угрозу энергоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к бесхозным объектам.
«Муниципальные органы власти и энергетики несут ответственность за надежную передачу электроэнергии конечному потребителю, — комментирует заместитель директора Хабаровских электрических сетей Максим Сугоровский. — Мы надеемся, что в ближайшее время состав рабочей группы и дата первого заседания будут утверждены, и мы сможем приступить к совместной работе по минимизации количества бесхозяйных сетей в районе».