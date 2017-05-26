Янтарьэнерго презентовало свои проекты международной делегации

Калининградская область стала одной из площадок проведения Международного молодежного форума для энергетиков. 29 мая в АО «Янтарьэнерго» приехали 55 представителей компаний электросетевого комплекса из Китая, Франции, Германии, Белоруссии и России.



Молодые энергетики познакомились со знаковыми для энергосистемы Калининградской области проектами «Янтарьэнерго» – подстанцией 110 кВ «Береговая и «умными сетями». Их инновационные решения и преимущества признаны достойным примером для энергосистем страны.



Программа визита молодых энергетиков началась с ПС 110 кВ «Береговая» – «энергии для чемпионата мира по футболу – 2018». Это единственная подстанция закрытого типа, строящаяся в рамках подготовки к ЧМ и первый энергообъект, выполненный в виде здания в Калининградской области.



Все оборудование подстанции – отечественного производства. Это приятно удивило, в первую очередь, энергетиков из Германии. Они отметили, что примененные на «Береговой» технологии соответствуют европейским стандартам. Напомним, благодаря им подстанция будет работать в автоматическом режиме.



«Здесь установлено новейшее и хорошее оборудование. Подстанция обеспечит энергией и большой стадион, и инфраструктуру, которая появится здесь в дальнейшем», – делится впечатлениями участник Касса, советник по НИОКР компании EDF – крупнейшей электросетевой компании Франции. «В рамках программы мы были в Москве, в Китае, где мы также знакомились с новым оборудованием. Везде разные подходы и решения – этим и интересны подобные мероприятия».



Особого внимания гостей удостоился проект «Цифровой РЭС – Янтарьэнерго». На сегодняшний день инновационные решения трехступенчатого проекта реализуются только в Калининградской области. Их презентовали заместитель главного инженера АО «Янтарьэнерго» Максим Моисеев и представитель организации-партнера «Таврида Электрик» Евгений Повираев.



Напомним, кластер умных сетей создан в Мамоновском и Багратионовском районах. Благодаря технологиям диспетчер видит все, что происходит в электросетях и дистанционно влияет на устранение технологических нарушений. Внедрение умных технологий позволяет сделать энергоснабжение не только качественным и надежным, но и доступным для потребителя. В частности, это упростит процедуру подключения новых потребителей к сетям, снизят сроки и стоимость подключения к сетевой инфраструктре.



«Мы презентовали коллегам все то, чем гордится «Янтарьэнерго» на сегодняшний день. Мы имели честь принять у себя энергетиков нового поколения, энергетиков будущего, которых не удивить тем, с чем работали в свое время наши предшественники. Я убежден, что каждый из них найдет что-то особенное для себя в рамках визита в Калининград. А принципы, которые мы применяем в своей работе, будут полезными для энергосистем других стран», — подытожил Игорь Маковский.