За сутки энергетики МОЭСК восстановили более 100 км воздушных линий в столичном регионе

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30 мая 2017, 19:19
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
За сутки энергетики ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») восстановили более 100 км воздушных линий напряжением 6-10 кВ, поврежденных в результате обрушившегося на столичный регион урагана. Заменено 156 опор, поваленных сильным ветром. С проводов сняты 3167 деревьев. При этом 1228 из них убраны и спилены только на востоке области, куда пришелся основной удар стихии.
В восточных районах Подмосковья продолжаются активные восстановительные работы. Основные силы ремонтного персонала МОЭСК сосредоточены в особо пострадавших Щелковском, Орехово-Зуевском и Ногинском районах.
Для скорейшей расчистки линий от упавших под силой ураганного ветра деревьев и оперативного подключения обесточенных потребителей 30 мая на помощь энергетикам МОЭСК пришли коллеги из дочерних компаний ПАО «Россети»: МРСК Центра, МРСК Северо-Запада, МРСК Центра и Приволжья.
Напомним, еще утром во вторник напряжение было подано на все социально значимые объекты Подмосковья. По резервным или постоянным схемам электроэнергией запитаны все учебные заведения, объекты здравоохранения и коммунальной инфраструктуры (котельные, водозаборные узлы и проч.). Завершено подключение абонентов по сети 6-10 кВ в южных районах Подмосковья и на территориях Новой Москвы, включая бытовых потребителей, которые были обесточены после прошедшего накануне в регионе урагана. Ведутся работы по индивидуальным заявкам жителей.
Для населения работает «Светлая линия» 8-800-700-40-70 (звонок бесплатный, работает круглосуточно).