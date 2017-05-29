В Корпоративном энергетическом университете начал работу Семинар памяти А.Ф. Дьякова

29 мая 2017 года в Корпоративном энергетическом университете (НП «КОНЦ ЕЭС») в Москве начал работу Международный электроэнергетический семинар (МЭС) «Обеспечение безопасности и надёжности эксплуатации электрических сетей в условиях природных и техногенных возмущений». Среди слушателей – руководящие работники и специалисты энергокомпаний Белоруссии, Киргизии, России, Таджикистана.



Семинар посвящён памяти выдающегося энергетика, известного учёного, первого Министра топлива и энергетики России, основателя и руководителя РАО «ЕЭС России», признанного лидера международного энергетического сообщества А.Ф. Дьякова.



А.Ф. Дьяков системно занимался разработкой и внедрением комплексного подхода к обеспечению сейсмической безопасности объектов энергетики.



«Он очень дорожил темой сейсмической безопасности объектов,- отметил заведующий кафедрой НП «КОЭНЦ ЕЭС», заслуженный энергетик СНГ Владимир Тимченко, - В 2013 году по его инициативе в корпоративном энергетическом университете был организован первый семинар по этой теме, и Анатолий Фёдорович стал научным руководителем семинара. Мне посчастливилось сотрудничать с А.Ф. Дьяковым с 1977 года. Могу отметить: ему был свойственен государственный подход во всём, чем он занимался».



Государственный подход Дьяков проявил и в рамках создания сети профессиональных образовательных центров для специалистов-энергетиков, где могли обучаться и повышать квалификацию инженеры, диспетчеры и т.д. «Фундамент этого здания, где мы сейчас находимся, заложил Анатолий Фёдорович», - сказал генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС» Сергей Мищеряков. Он отметил, что благодаря Дьякову в стране было создано семь учебных центров для персонала. Но на сегодняшний день большинство из них стали принадлежать отдельным компаниям, и только Московский корпоративный университет сохранил суверенный статус, активно работает со всеми энергетическими структурами и предприятиями России и СНГ.



«Мы трепетно относимся к памяти Анатолия Фёдоровича, - подчеркнул С. Мищеряков. - По нашей инициативе принято решение о присвоении Корпоративному энергетическому университету имени А.Ф. Дьякова, которое сейчас находится на утверждении».



Перед началом лекционной части слушателям семинара было продемонстрировано слайд-шоу об основных этапах деятельности, а также о вкладе А.Ф. Дьякова в обеспечение безопасности, совершенствование эксплуатации электрических сетей России и СНГ. Видеоряд, который стал, по сути, экскурсом в историю современной и новейшей электроэнергетики России и СНГ, прокомментировала вдова Анатолия Фёдоровича Тамара Федоровна Дьякова.



Деловую часть семинара открыла представитель ФБУ «НТЦ Энергобезопасность», д.т.н. Инна Калиберда с лекцией «Актуальность совершенствования нормативного регулирования надёжности и безопасности электрических сетей, функционирующих в условиях повышенной опасности внешних воздействий природного и техногенного происхождения». Необходимость скорейшего принятия ключевых законодательно-правовых документов в данной области предложил председатель «НТЦ ЕЭС» А.Ф. Дьяков, отметила И. Калиберда.



Насыщенная программа семинара включает 15 лекций и докладов, подготовленных представителями ведущих научных и научно-производственных организаций, энергетических и надзорных структур. Предусмотрены также учебно-производственные экскурсии на подстанции «Новобратцево» и «Белый Раст».



Слушателям предоставлена возможность записать на флэш-накопители книгу под редакцией А.Ф. Дьякова «Обеспечение сейсмической безопасности энергетических объектов».



Подробнее о семинаре читайте в ближайших номерах журнала «Вести в электроэнергетике».