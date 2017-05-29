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Отраслевые новости: Энергетика

АО "ОЭК" провело детскую акцию, приуроченную к Международному дню защиты детей

АО ОЭК провело детскую акцию, приуроченную к Международному дню защиты детей

31 мая 2017, 16:45
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЭК

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В преддверие Международного дня защиты детей АО «Объединенная энергетическая компания» провело праздничную акцию в  школе-интернате ГКОУ МО «Доверие» для детей с ограниченными возможностями.

Специально для воспитанников школы-интерната было организовано развлекательное шоу с детскими конкурсами, ростовыми куклами и вручением подарков.

В течение нескольких часов аниматоры, одетые в костюмы вымышленных героев Электрониуса, Лампочки и Фонаря, развлекали детей и их воспитателей разнообразными играми и танцами.

Также аниматоры уделили большое внимание вопросам обращения с электричеством. Ведущие акции в доступной для детей форме рассказали детям об электричестве в быту, об основах электробезопасности, а также ознакомили воспитанников школы-интерната с правилами поведения вблизи энергообъектов.

Пока дети были увлечены развлекательной программой, сотрудники АО «ОЭК» посадили на территории учреждения цветы и деревья.

Одной из самых значимых частей праздника стало построение картонного замка, а по окончанию мероприятия детей ждало чаепитие, после которого все участники праздничной акции запустили в небо воздушные шары.

АО «ОЭК» регулярно принимает участие в различных мероприятиях, организованных для жителей г. Москвы, а для самых маленьких – благотворительные акции, открытые уроки, экскурсии и другие мероприятия. Забота о жителях города и подрастающем поколении является одной из важных составляющих социальной политики компании.

Компания: АО "Объединенная энергетическая компания"
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