Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с преемником наследного принца, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

О выставке Связь-2017 рассказывают
31 мая 2017, 14:54
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в переговорах Президента Российской Федерации Владимира Путина с преемником наследного принца, вторым заместителем председателя совета министров, министром обороны Королевства Саудовская Аравия принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.
Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, среди которых особое значение имеют договорённости в области энергетики. В ходе встречи было отмечено, что согласованные действия России и Саудовской Аравии позволяют стабилизировать ситуацию на мировых рынках углеводородов.