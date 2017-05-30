Энергетики МОЭСК восстановили электроснабжение потребителей и оказывают помощь в подключении абонентских электросетей

Современное состояние и тенденции развития композиции
31 мая 2017, 13:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») в полном объеме восстановило электроснабжение потребителей по линиям электропередачи 6-10 кВ.
В настоящее время энергетики МОЭСК работают по индивидуальным заявкам потребителей. Оказывают помощь в организации и проведении ремонтно-восстановительных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство.
В МОЭСК напоминают, что напряжение в такие СНТ и поселки может быть подано только после письменного подтверждения об отсутствии повреждений в зоне ответственности абонента.
Для проведения ремонтов таких электросетей (которые не обслуживает МОЭСК) необходимо подать заявку в сетевую компанию или выполнить работы силами других специализированных организаций (самостоятельно).
Для координации работы и информирования потребителей работает телефон "Светлой линии" 8-800-700-40-70.