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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики МОЭСК восстановили электроснабжение потребителей и оказывают помощь в подключении абонентских электросетей

Энергетики МОЭСК восстановили электроснабжение потребителей и оказывают помощь в подключении абонентских электросетей

31 мая 2017, 13:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») в полном объеме восстановило электроснабжение потребителей по линиям электропередачи 6-10 кВ.

В настоящее время энергетики МОЭСК работают по индивидуальным заявкам потребителей. Оказывают помощь в организации и проведении ремонтно-восстановительных работ на абонентских участках электросетей СНТ и коттеджных поселков, которые самостоятельно эксплуатируют внутреннее сетевое хозяйство.

В МОЭСК напоминают, что напряжение в такие СНТ и поселки может быть подано только после письменного подтверждения об отсутствии повреждений в зоне ответственности абонента.

Для проведения ремонтов таких электросетей (которые не обслуживает МОЭСК) необходимо подать заявку в сетевую компанию или выполнить работы силами других специализированных организаций (самостоятельно).

Для координации работы и информирования потребителей работает телефон "Светлой линии" 8-800-700-40-70.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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