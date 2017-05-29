Ключевые проекты WorldSkills Russia представлены Центру стратегических инициатив Правительства Армении

Руководство Центра стратегических инициатив Правительства Армении приехало в Россию, чтобы ознакомиться с лучшими практиками по подготовке кадрового потенциала для опережающего развития экономики страны. Визит начался с встречи в офисе Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».



Делегация Центра стратегических инициатив Правительства Армении вернулась в Россию с ответным визитом – в конце марта российская делегация побывала в Ереване. Президент республики Серж Саргсян и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева договорились о сотрудничестве двух АСИ. А генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов презентовал проект WorldSkills Russia, который решает проблему кадрового обеспечения экономики роста.



«У вас в офисе хорошая атмосфера, живая, мне нравится», – оценил директор Центра стратегических инициатив Александр Хачатурян. По его словам, в Армении сейчас только приступают к формированию списка наиболее востребованных рабочих профессий и опыт WSR в обеспечении экономики страны кадровым потенциалом крайне интересен. Делегации из Армении были подробно представлены четыре ключевых проекта, влияющих на развитие человеческого капитала: разработка профессий будущего FutureSkills, чемпионат среди рабочих промышленных предприятий WorldSkills Hi-Tech, Академия WorldSkills (переобучение преподавателей и мастеров производственного обучения техникумов и колледжей по международным стандартам), а также демонстрационный экзамен как национальный проект независимой оценки навыков выпускников колледжей и техникумов. «Мы выстроили систему, позволяющую очень быстро внедрять профессиональные стандарты – не через бумажки, которые будут согласовываться несколько лет, а через людей, – подытожил Роберт Уразов. – Развитие стандартизировать невозможно».



Армения, как и Россия, присоединилась к международному движению WorldSkills International в 2012 году. Представители Республики выразили свое намерение использовать инструменты WorldSkills в развитии профессионального образования.

По итогам встречи представители Центра стратегических инициатив Правительства Армении пообещали рассмотрят возможность посетить чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2017 в Екатеринбурге.



В январе 2017 года в Армении запустился Центр стратегических инициатив, в центре внимания которого находится стратегия развития экономики и реформа образования в Республике. По словам премьер-министра Армении Карена Карапетяна, идея центра – одна из тех ключевых целей, которая включена в программу Правительства Республики.



WorldSkills Russia успешно транслирует свои лидирующие проекты странам-участницам движения, входящим в Содружество Независимых Государств. Российская сторона уже объединилась с Белоруссией и Казахстаном для повышения качества профобразования и внедрения в систему образования передового международного опыта подготовки кадров. В рамках Национального чемпионата в Краснодаре страны договорились о совместном признании результатов чемпионатов и демонстрационного экзамена, об организации совместных сборов команд и соревнований по высокотехнологичным компетенциям, а также о реализации программы FutureSkills, нацеленной на прогнозирование профессий будущего.