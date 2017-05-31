"Ленэнерго" подготовило электросетевую инфраструктуру к ПМЭФ-2017

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») завершило комплексную подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму-2017, который пройдет с 1 по 3 июня. Специалисты «Ленэнерго» провели испытания линий и электросетевого оборудования в Санкт-Петербурге и пригородах, усилили внешнюю и внутреннюю электрическую схему основной площадки ПМЭФ – конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Во время проведения форума на площадке будут круглосуточно дежурить мобильные бригады «Ленэнерго».



Энергетики провели испытания и необходимый ремонт на кабельных и воздушных линиях различных классов напряжения, трансформаторных и распределительных подстанциях Санкт-Петербурга и пригородов. «Ленэнерго» также подготовило дизель-генераторные установки вблизи культурных объектов, транспортных узлов, гостиниц и других объектов инфраструктуры, участвующих в ПМЭФ. Также специалисты «Ленэнерго» подготовили 2 дизель-генераторные установки (ДГУ) и 20 источников бесперебойного питания (ИБП) общей мощностью 3,2 МВт, от которых в случае нештатной ситуации конгрессно-выставочный центр будет обеспечен электроснабжением.



На площадке экономического форума организован ситуационно-аналитический центр, который будет непосредственно на месте собирать и оперативно предоставлять информацию в штаб «Ленэнерго». Мобильные бригады будут совершать обходы линий и круглосуточно дежурить на электросетевых объектах. Также, в рамках работы оперативного штаба, на дежурство заступят руководители и главные инженеры филиалов и дочерних обществ «Ленэнерго».



Также в рамках подготовки к экономическому форуму, на энергетических и культурных объектах было проведено 300 учебных тренировок по отработке взаимодействия в случае нештатной ситуации. В тренировках участвовали не только специалисты «Ленэнерго», но и других энергетических и ресурсоснабжающих компаний, МЧС, администрации районов и инженеры объектов инфраструктуры, участвующей в ПМЭФ.



С 30 мая 2017 года в Санкт-Петербурге и пригородах введен режим «технологической тишины», во время которого запрещены любые земельные работы, переключения и ремонты на объектах электросетевого хозяйства. Особый режим касается всех компаний ленинградской энергосистемы и будет действовать до завершения форума. С 25 мая 2017 года «Ленэнерго» начало работать в режиме повышенной готовности в связи с проведением экономического форума, в исполнительном аппарате компании созван оперативный штаб под руководством первого заместителя генерального директора – главного инженера Максима Артемьева.