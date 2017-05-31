Минпромторг продлил программу поддержки новых высокотехнологичных средств производства

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 года № 634 продлена программа поддержки производства и реализации новых высокотехнологичных средств производства.



Механизм нацелен на решение проблемы, связанной с выводом пилотных партий оборудования на рынок в условиях отсутствия референций и опыта эксплуатации и подразумевает компенсацию до 50% от фактически понесенных затрат на оплату сырья, материалов и комплектующих, инженерную разработку и проектирование, приобретение оснастки и расходного инструмента, логистические операции и т.д.



«Речь идет о компенсации отечественным производителям части затрат на производство и реализацию пилотных партий промышленной продукции. По сути, это своего рода входной билет на рынок для компаний в условиях отсутствия референций и опыта эксплуатации инновационных образцов. Цена закупки для потребителей окажется на 15-50% ниже рыночной стоимости оборудования. Учитывая большую заинтересованность со стороны отечественных предприятий в данном механизме, в текущем 2017 году перечень продукции, подпадающей под категорию средств производства расширен за счет включения в него новых позиций отраслей строительно-дорожного и коммунального машиностроения. При этом сам перечень продукции сформирован таким образом, что поддержка пилотных партий машиностроительной продукции будет осуществляться по наиболее импортозависимым направлениям», - отметил заместитель Министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.



Распределение субсидий будет осуществляться Минпромторгом России на основании отбора, что позволит всем участникам получить государственную поддержку, если они соответствуют установленным в постановлении требованиям.



«В 2017 году планируется провести 3 отбора на право получения субсидии, первый из которых состоится в июне. В соответствии с требованиями постановления за 5 дней до начала проведения отбора на официальном сайте Министерства будет размещено соответствующее извещение», - пояснил Директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Михаил Иванов.



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 25 мая 2017 г. № 634 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на производство и реализацию пилотных партий средств производства потребителям»