Осторожно, контрафакт! "Томсккабель" предупреждает своих партнеров о возможных попытках подделки кабельной продукции

Обращаем внимание, что в последнее время участились случаи подделки кабельно-проводниковой продукции и ее незаконной реализации под товарным знаком «Томсккабель», что является уголовно наказуемым деянием. В основном идет подделка кабелей и проводов с ПВХ изоляцией мелких сечений. Это непосредственно ассортимент всех строительных сетей и электротехнических магазинов. Большая часть кабельно-проводниковой продукции, представленная на этом рынке, произведена с использованием сырья для изготовления медных жил низкого качества.

Недобросовестные продавцы на этикетках указывают штрих – коды предприятия, которые использовались при маркировке продукции в 2011 году.

ООО «Томсккабель» из достоверных источников были получены сведения о нескольких случаях мошенничества и незаконного использования товарного знака общества в 2017 году. Некачественная кабельно-проводниковая продукция была замечена в открытой продаже в следующих торговых точках:

Кыргызская республика, г. Ош, ул. Ленина, д. 6, «Центральный рынок»;

Кыргызская республика, г. Бишкек, ул. Кожевенная, д. 1, Торгово – Рыночный Комплекс «Дордой – Азия».

По факту обнаружения данной контрафактной продукции на рынках Кыргызской республики ООО «Томсккабель» в начале мая 2017 года в адрес правоохранительных органов РФ и в адрес министра МВД Кыргызской республики были направлены соответствующие заявления и запросы. До настоящего времени лицо, осуществляющее изготовление кабельно-проводниковой продукции низкого качества и ее последующий сбыт на рынках Кыргызской республики под брендом ООО «Томсккабель» не установлено.

Не исключено, что данный контрафакт может поступать из Кыргызстана и в Российскую Федерацию.

В связи с этим, добросовестные потребители кабельно-проводниковой продукции могут быть введены в заблуждение в отношении характера, способа, места производства, потребительских свойств и качества кабельно-проводниковой продукции и ее производителя, также создается угроза деловой репутации и авторитету ООО «Томсккабель», как надежного партнера на рынке кабельно-проводниковой продукции.

Читать подробно http://tomskcable.ru/catalog/vnimanie-kontrofakt/