После урагана восстановлена работа всех трансформаторных подстанций "Мособлэнерго"

Современное состояние и тенденции развития композиции
31 мая 2017, 17:40
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
На все трансформаторные подстанции и высоковольтные линии электропередачи, обслуживаемые "Мособлэнерго", которые были обесточены из-за урагана, подано напряжение. К утру 31 мая восстановительные работы на воздушных линиях 0,4 кВ продолжаются. В работе 330 заявок от жителей области в 15 населенных пунктах Подмосковья.
В наиболее пострадавших от урагана районах - в Раменском, Одинцово и Пушкино трудится наибольшее количество бригад. Всего в Подмосковье продолжают восстановительные работы 780 специалистов компании в составе 155 аварийно-восстановительных бригад, задействован автопарк передвижных дизельных электростанций, 69 автовышек, кранов и манипуляторов. К концу дня, 31 мая, электроснабжение на территории обслуживания «Мособлэнерго» должно быть полностью восстановлено.
С момента наступления чрезвычайной ситуации, аварийные службы компании, в том числе управление, были переведены на круглосуточный режим. Работает штаб по ликвидации последствий урагана. Генеральный директор «Мособлэнерго» Алексей Брижань выезжал в районы, наиболее пострадавшие от стихии, чтобы на месте контролировать ход выполнения восстановительных работ.
Филиальная сеть компании работает по принципу взаимопомощи: пострадавшие районы получают помощь от менее пострадавших. В проблемные точки направляются дополнительные бригады, техника, организовано диспетчерское взаимодействие. Координирует работу филиалов главный инженер «Мособлэнерго» Сергей Царьков.
«Мособлэнерго» находится в непрерывной связи с правительством и министерством энергетики Московской области. Совместно с районными органами власти решены вопросы, связанные с электроснабжением социальных учреждений и жизненно-важных объектов. Бригады «Мособлэнерго» взаимодействуют с представителями садовых товариществ, бизнесменами, жителями многоквартирных домов, учреждений и организаций, чьи объекты были обесточены.
Во время прохождения грозового фронта в целом по области под отключение попали 103 воздушно-кабельных линии «Мособлэнерго» в 14 филиалах компании, 509 трансформаторных подстанций. В компанию поступило 2248 заявок. От прошедшего урагана в большей степени пострадали электросети в Раменском, Одинцово, Мытищах, Электростали, Клину, Щелково и Шатуре.