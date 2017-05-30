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Отраслевые новости: Энергетика

После урагана восстановлена работа всех трансформаторных подстанций "Мособлэнерго"

После урагана восстановлена работа всех трансформаторных подстанций Мособлэнерго

31 мая 2017, 17:40
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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На все трансформаторные подстанции и высоковольтные линии электропередачи, обслуживаемые "Мособлэнерго", которые были обесточены из-за урагана, подано напряжение. К утру 31 мая восстановительные работы на воздушных линиях 0,4 кВ продолжаются. В работе 330 заявок от жителей области в 15 населенных пунктах Подмосковья.

В наиболее пострадавших от урагана районах - в Раменском, Одинцово и Пушкино трудится наибольшее количество бригад. Всего в Подмосковье продолжают восстановительные работы 780 специалистов компании в составе 155 аварийно-восстановительных бригад, задействован автопарк передвижных дизельных электростанций, 69 автовышек, кранов и манипуляторов. К концу дня, 31 мая, электроснабжение на территории обслуживания «Мособлэнерго» должно быть полностью восстановлено.

С момента наступления чрезвычайной ситуации, аварийные службы компании, в том числе управление, были переведены на круглосуточный режим. Работает штаб по ликвидации последствий урагана. Генеральный директор «Мособлэнерго» Алексей Брижань выезжал в районы, наиболее пострадавшие от стихии, чтобы на месте контролировать ход выполнения восстановительных работ.

Филиальная сеть компании работает по принципу взаимопомощи: пострадавшие районы получают помощь от менее пострадавших. В проблемные точки направляются дополнительные бригады, техника, организовано диспетчерское взаимодействие. Координирует работу филиалов главный инженер «Мособлэнерго» Сергей Царьков.

«Мособлэнерго» находится в непрерывной связи с правительством и министерством энергетики Московской области. Совместно с районными органами власти решены вопросы, связанные с электроснабжением социальных учреждений и жизненно-важных объектов. Бригады «Мособлэнерго» взаимодействуют с представителями садовых товариществ, бизнесменами, жителями многоквартирных домов, учреждений и организаций, чьи объекты были обесточены.

Во время прохождения грозового фронта в целом по области под отключение попали 103 воздушно-кабельных линии «Мособлэнерго» в 14 филиалах компании, 509 трансформаторных подстанций. В компанию поступило 2248 заявок. От прошедшего урагана в большей степени пострадали электросети в Раменском, Одинцово, Мытищах, Электростали, Клину, Щелково и Шатуре.

Компания: АО "Мособлэнерго"

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