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Пресс-релизы

РУСАЛ примет участие в ХХI Петербургском международном экономическом форуме

РУСАЛ примет участие в ХХI Петербургском международном экономическом форуме

31 мая 2017, 16:28
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ, ПМЭФ-2017

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ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, примет участие в ХХI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2017), который состоится 1-3 июня 2017 года.

Президент компании Олег Дерипаска и генеральный директор Владислав Соловьев примут участие в работе панельных сессий, посвященных проблемам развития мировой экономики, противодействию вирусу Эбола в формате государственно-частного партнерства, изменению климата и развитию несырьевого экспорта: «Рост или стабильность. Развилка мировой экономики», «Государственно-частное партнерство в целях устойчивого развития: механизмы и выгоды», «Россия в глобальной «зеленой» политике: вынужденное участие или перспективы для развития» и «Российский экспорт – мировой спрос и приоритетные направления».

Кроме того, представители РУСАЛа примут участие в дискуссиях в рамках панельной сессии «Финансовые рынки: конец глобализации?», основной темой которой станет обсуждение будущего традиционных финансовых институтов, а также в сессии «Локализация как инструмент формирования кластерной экономики», посвященной инновационным промышленным территориям в регионах России.

Компания: ОК РУСАЛ
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