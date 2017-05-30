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Пресс-релизы

"Ростелеком" проложил 3 000 километров оптики в Астраханской области

Ростелеком проложил 3 000 километров оптики в Астраханской области

31 мая 2017, 15:12
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

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В год 300-летия Астраханской губернии «Ростелеком» проложил на территории региона трехтысячный километр оптических линий связи. Эту цифру озвучил директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим Сун-чи-ми в ходе совместного завтрака губернатора Александра Жилкина и представителей телекоммуникационной отрасли Астраханской области. Масштабная оптическая инфраструктура региона – это результат как активной реализации собственной инвестпрограммы «Ростелекома», так и проекта «Устранение цифрового неравенства», который открывает новые коммуникационные возможности жителям сельской местности.

В обсуждении текущих операторских проблем, которое состоялось в офисе «Ростелекома», приняли участие представители Агентства связи и массовых коммуникаций и основных игроков телеком-рынка астраханского региона. Встреча главы региона со связистами в формате свободного общения была проведена впервые.

Вадим Сун-чи-ми, директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком»: «Задачи, стоящие перед операторами, идентичны. Это повышение качества сервисов, внедрение digital - то есть системы коммуникаций через цифровые каналы связи, развитие информационной безопасности, взаимодействие с ТСЖ в процессе каблирования домов, а также персонал, который приходит в отрасль по окончании вузов. Губернатором были отмечены коллективные положительные результаты по этим направлениям. Например, у всех операторов региона уровень сервисов по взаимодействию с гражданами достаточно высокий, выше, чем у поставщиков других услуг».

Также Вадим Сун-чи-ми рассказал, что технические специалисты «Ростелекома» активно занимаются приведением в порядок оборудования и линий компании в подъездах многоквартирных домов. Губернатору и коллегам по телеком-цеху Вадим Сун-чи-ми показал фотографии первых «примерных» подъездов. В дальнейшем проект охватит сотни многоэтажек. Статистика обращений абонентов в техническую поддержку из домов-участников программы уменьшилась на 30%.

Компания: ПАО "Ростелеком"
Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
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