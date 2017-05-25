Сотрудники филиала "Ивэнерго" повысили уровень коммуникации

Работники филиала «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» приняли участие в тренинге «Эффективные коммуникации с потребителями дополнительных услуг». Занятия прошли на базе Ивановского учебного центра «Энергетик».



Участниками тренинга стали специалисты центров и офисов по работе с потребителями и специалисты отдела управления делами. Программа мероприятия включала в себя отработку приемов коммуникации, обучение методам ведения беседы с потребителями и выстраивание с ними продуктивных взаимоотношений. Под руководством опытного психолога участники проанализировали наиболее часто встречающиеся проблемы в общении с клиентами компании и попрактиковали варианты решений возможных конфликтных ситуаций в ходе деловой игры.



«Для работников, в чьи должностные обязанности входит консультирование по различным вопросам потребителей энергокомпании, очень важны подобные тренинги, - отмечает начальник департамента управления персоналом Екатерина Беляева. Такие обучающие занятия повышают уровень профессиональной квалификации сотрудников, помогают в нужный момент сориентироваться в сложной ситуации и принять правильное решение, побуждают к поиску и применению новых форм работы с потребителями, оптимизируя рабочий процесс».



Филиал «МРСК Центра и Приволжья» - «Ивэнерго» постоянно стремится к повышению качества оказываемых услуг, использованию современных технологий и каналов коммуникаций, чтобы сделать процесс взаимодействия с потребителями максимально удобным.



В Центре обслуживания потребителей (г.Иваново, ул. Крутицкая 8/2) и пунктах обслуживания потребителей (г.Кинешма, ул. Желябова, 74 «г» и г.Тейково , ул. Шоссейная, 12) жители Ивановской области могут получить необходимые консультации по срокам и процедуре выдачи технических условий, вопросам и подключения к электрическим сетям филиала, полную информацию о дополнительных услугах, оказываемых компанией, а также по иным вопросам, касающимся электроснабжения. Подать заявку на технологическое присоединение можно через «личный кабинет» на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - www.mrsk-cp.ru .



Также полную информацию по вопросам электроснабжения и технологического присоединения к сетям компании можно узнать по номеру единой «горячей линии» 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный) или по телефонам: (4932) 26-88-88 в г. Иваново, (49343) 41-555 в г. Тейково, (49331) 3-08-58 в г. Кинешма.