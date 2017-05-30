"Стрелы жизни" напомнят жителям Бурятии об опасности

Красные «Стрелы жизни» появились на трансформаторных подстанциях, расположенных вблизи школ, детских площадок и жилых домов в Республике Бурятия. Более 8000 таких стикеров расклеили специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» (входит в группу компаний «Россети»). Наклейки призывают прохожих, обнаруживших отсутствие запирающих устройств, сообщить об этом на телефон горячей линии «МРСК Сибири». Эта акция должна привлечь внимание окружающих к наличию замков на объектах электроэнергетического комплекса.



В компании ответственно подходят к вопросам охраны труда и безопасности детей. Сотрудники «Бурятэнерго» улучшают техническое состояние оборудования и его ограждения, устанавливают предупреждающие знаки и специальную защиту от проникновения посторонних. Перед летними каникулами в очередной раз прошла проверка наличия замков на всех трансформаторных подстанциях. Было заменено более 3000 старых замков на более новые модели. Однако, несмотря на все усилия специалистов, нередко энергообъекты намеренно взламывают. Поэтому так важно донести до общественности, что необходимо своевременно сообщить о происшествии энергетикам, чтобы предотвратить трагедию.



В течение многих лет ПАО «МРСК Сибири» реализует целый комплекс мероприятий по профилактике детского электротравматизма. В рамках этой работы специалисты компании постоянно проводят уроки электробезопасности в школах, детских домах, интернатах, колледжах и пришкольных лагерях. Только в течение 2017 года специалистами МРСК Сибири проведены более 650 уроков электробезопасности во всех школах республики. Филиал ПАО «МРСК Сибири» – «Бурятэнерго» напоминает родителям и учителям о необходимости проведения с детьми профилактических бесед на тему электробезопасности. Уделив совсем немного времени для обсуждения с детьми и подростками простых правил поведения вблизи энергообъектов и обращения с электроприборами, вы значительно снизите вероятность возникновения опасных ситуаций.



Если вы заметили детей, играющих под линией электропередачи или рядом с трансформаторной будкой, не проходите мимо! Объясните детям, что электричество может быть смертельно опасно!