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Отраслевые новости: Россия

В Малгобеке будут производить импортозамещающие материалы для электронной промышленности

В Малгобеке будут производить импортозамещающие материалы для электронной промышленности

31 мая 2017, 14:27
Рубрика: Россия
Метки: РОСТЕХ, ПРОИЗВОДСТВО, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

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Малгобекский завод энергосберегающего оборудования станет одним из крупнейших российских производителей диэлектрических материалов (паст) для толстопленочной технологии, применяемой в электронике. Первая продукция выйдет с заводского конвейера через несколько месяцев. Сейчас он работает в тестовом режиме, решается вопрос о передаче ингушского предприятия в оперативное управление госкорпорации "Ростех".

Как рассказали в республиканском комитете промышленности, транспорта, связи и энергетики, мощность производства - 18 тонн паст ежегодно при потребности отечественного рынка в 50 тонн.

- По сегодняшним ценам предприятие будет зарабатывать только на этой продукции более двух миллиардов рублей. Причем малгобекские пасты на 40 процентов заменят импортные аналоги, закупаемые российскими производителями, - уточнили в министерстве экономического развития Ингушетии.

В Малгобеке будут выпускать не только материалы для электроники, но также филаментные лампы и светильники, работающие на светодиодах. Объем производства - 400 тысяч филаментных ламп и 300 тысяч светильников в год - для офисов, квартир, подъездов многоэтажных домов, уличного освещения и промышленного использования.

На заводе планируется производить и оптические модули большой и малой мощности.

По информации регионального минстроя, при выходе на проектную мощность от предприятия ожидают до 230 миллионов рублей налоговых платежей в год.

В создание же импортозамещающего производства вложено около полутора миллиарда рублей. Средства окупятся быстро - всего в течение четырех-пяти лет.

На нем смогут трудоустроиться около 300 жителей республики.

Источник: Российская газета

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