В Объединенной энергетической системе Урала подвели итоги прохождения осенне-зимнего периода 2016/2017 года

26 мая в Екатеринбурге в Филиале АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала) состоялось совещание руководителей субъектов электроэнергетики операционной зоны ОДУ Урала, на котором обсуждались итоги прохождения осенне-зимнего периода (ОЗП) 2016/2017 г. и задачи на 2017 г., а также вопросы технологического взаимодействия Системного оператора и электросетевых компаний.



Совещание проходило под руководством генерального директора ОДУ Урала Владимира Павлова. В мероприятии приняли участие руководители технологического блока ОДУ Урала, первые заместители директоров – главные диспетчеры региональных диспетчерских управлений (РДУ), входящих в операционную зону ОДУ Урала – Башкирского, Оренбургского, Пермского, Свердловского, Тюменского и Челябинского РДУ, а также технические руководители филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала, филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири, АО «БЭСК», ООО «БСК», ООО «Башкирэнерго», ПАО «СУЭНКО», АО «Тюменьэнерго», ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала».



Владимир Павлов представил доклад о режимно-балансовой ситуации в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Урала в минувшем осенне-зимнем периоде. Он отметил, что прохождение ОЗП 2016/2017 г. характеризовалось сложной режимно-балансовой ситуацией, связанной с неблагоприятными погодными условиями. Из-за сильного ветра и значительных колебаний температуры воздуха по регионам ОЭС Урала на протяжении всего ОЗП наблюдалось гололедообразование, что требовало отключения воздушных линий электропередачи (ВЛ) для удаления гололеда в условиях их высокой загрузки. За прошедший осенне-зимний период в операционной зоне ОДУ Урала было проведено 138 плавок гололеда на проводах и грозозащитных тросах ВЛ, что на 31 % больше, чем в ОЗП 2015/2016 г.



Генеральный директор ОДУ Урала также затронул проблему аварийности в энергосистеме. Он отметил, что по сравнению с осенне-зимним периодом 2015/2016 г. количество аварий на объектах электроэнергетики ОЭС Урала в минувшем ОЗП снизилось. В ходе подготовки к ОЗП 2016/2017 г. Системный оператор совместно с субъектами электроэнергетики реализовали комплекс мероприятий, направленных на подготовку оборудования, а также персонала к работе в сложных условиях. Это позволило, в частности, обеспечить хорошую согласованность действий при ликвидации технологических нарушений в объединенной энергосистеме.



На совещании также рассматривались вопросы технологического взаимодействия филиалов АО «СО ЕЭС» и электросетевых компаний операционной зоны ОДУ Урала при обеспечении вводов генерирующего и электросетевого оборудования, выполнении плановых ремонтов, реализации проектов дистанционного управления (телеуправления) оборудованием и устройствами подстанций ПАО «Россети», а также при выдаче и выполнении заданий по настройке устройств РЗА.



По итогам совещания принят ряд решений, направленных на повышение надежности и эффективности функционирования системы оперативно-диспетчерского управления ОЭС Урала.



В рамках совещания его участники посетили диспетчерский центр ОДУ Урала где ознакомились с процессом управления электроэнергетическим режимом объединенной энергосистемы.