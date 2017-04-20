В Правительстве Московской области обсудили итоги прошедшего отопительного сезона и планы на предстоящий

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31 мая 2017, 15:23
Рубрика: Энергетика
Метки: ОЗП-2017-2018
31 мая состоялось заседание Штаба Московской области по подготовке предприятий энергетического и жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода. Заседание прошло под руководством заместителя Председателя Правительства Московской области Дмитрия Пестова.
В ходе совещания Дмитрий Пестов отметил, что в целом отопительный период Московская область прошла успешно. По поручению Губернатора отопление в регионе было подано на две недели раньше стандартного срока. Первые объекты социальной сферы начали отапливаться 16 сентября, жилищного фонда – 19 сентября. К 26 сентября отопление было включено повсеместно.
Технологические нарушения устранялись в нормативные сроки, менее, чем за сутки. Среднее время устранения сбоев в коммунальном комплексе составило 6 часов, что на 1,5 часа меньше, чем за предыдущий отопительный сезон.
Вместе с тем, наибольшее количество технарушений в коммунальном комплексе допущено в городских округах Красногорск, Лыткарино, Власиха, Зарайск, Электрогорск, Лобня, Пущино.
В целях улучшения координации действий при чрезвычайных ситуациях дано поручение разработать в каждом муниципальном образовании карты оперативного реагирования. В картах необходимо детально прописать алгоритм привлечения сил и средств в случае аварийных ситуаций в энергоснабжении. К началу осени подобные карты должны быть приняты к действию во всех муниципалитетах
«В апреле Правительством Московской области было принято распоряжение о подготовке к предстоящему отопительному периоду 2017/2018 годов. Обозначен контрольный срок – 15 сентября 2017 года. До этой даты необходимо подготовить все объекты инженерной инфраструктуры, к этой же дате муниципалитеты должны представить в Правительство Подмосковья реестры паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы. А до 15 ноября все муниципальные образования должны получить заверенные Ростехнадзором акты готовности к отопительному сезону», – подчеркнул Дмитрий Пестов.