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В рамках ПМЭФ-2017 пройдет более сотни мероприятий

В рамках ПМЭФ-2017 пройдет более сотни мероприятий

31 мая 2017, 17:49
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ПМЭФ-2017

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Двадцать первый Санкт-Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году пройдет в северной столице с 1 по 3 июня. Программа ПМЭФ-2017 состоит из четырех основных блоков: вопросов глобальной повестки дня и мировой экономики; формирования текущей повестки российской экономики; сессий, посвященных новым технологиям; а также рассмотрения человеческого капитала как ключевого вектора развития.

В этом году мероприятия форума будут объединены под девизом: «В поисках нового баланса в глобальной экономике», всего планируется проведение 108 мероприятий в различных форматах, в том числе пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

В рамках ПМЭФ пройдут сессии, посвященные тематикам ШОС и БРИКС, форума «Деловой двадцатки» по международной торговле и инвестициям, сессии Валдайского клуба. Также впервые на полях форума будет организована сессия Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В форуме примут участие представители 21 страны ЛАКБ – министры экономики и торговли, руководители национальных агентств по продвижению экспорта, представители бизнеса, экспортеры.

Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание, намеченное на 2 июня, в ходе которого президент России Владимир Путин выступит перед гостями ПМЭФ-2017. Модератором заседания станет ведущая телеканала NBC Мегин Келли.

Помимо деловой программы, участников форума ожидает ряд спортивных мероприятий. Так, 31 мая, в «нулевой» день ПМЭФ-2017, спортивную программу откроют гала-матч по хоккею и благотворительный футбольный матч «Под флагом Добра!». К участию в спортивных играх приглашены все гости форума.

Источник: i-Russia.ru

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