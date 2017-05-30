В рамках реализации энергосервисного контракта "Пермэнерго" установит в Соликамском районе более 900 приборов учета электроэнергии

Современное состояние и тенденции развития композиции
31 мая 2017, 17:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Филиал ОАО «МРСК Урала» - « Пермэнерго» в рамках энергосервисного контракта установит 920 современных приборов учета в населенных пунктах Соликамского муниципального района.
Монтаж приборов учета будет производиться в с. Тохтуево, пос. Поскотино, дер. Чертеж, Села, Левино, Затон, Верх-Мошево и др. Реализация данного проекта позволит энергетикам достичь долгосрочного эффекта в части снижения технологического расхода электроэнергии на ее передачу по электрическим сетям. Общая стоимость энергосервисного контракта составляет более 25 миллионов рублей. Установку приборов учета планируется завершить в 4 квартале 2017 года.
Напомним, энергосервисный контракт является одним из ключевых механизмов реализации Федерального Закона РФ № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».