За три года сочинский Центр обслуживания потребителей Кубаньэнерго принял более 240 тысяч обращений

26 мая 2017 года Центру обслуживания потребителей Сочинского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») исполнилось три года с момента открытия. За это время специалисты центра приняли и обработали более 240 тысяч обращений потребителей, в том числе около 17 тысяч заявок на технологическое присоединение к сетям компании.



Сочинский клиентский офис Кубаньэнерго официально открылся в мае 2014 года. Он является самым большим на юге России и может принять более сотни посетителей в день. В сочинском центре потребители в одном месте могут оформить документы на технологическое присоединение, получить дополнительные услуги, подать обращение по вопросам энергоснабжения, оплатить квитанции. Для удобства оплаты на месте установлены терминалы. Все процессы максимально автоматизированы, применяются новые технологии клиентского сервиса – система электронной очереди, справочные терминалы самообслуживания и другие.



Ни один вопрос или обращение не остаются без внимания. Ответ можно получить как очно, так и дистантно – за три года зарегистрировано около 130 тысяч консультаций в телефонном режиме.



Потребители самых разных категорий: частные лица, предприятия и организации, представители малого и среднего бизнеса – не раз отмечали удобства сочинского центра юлагодарностями в адрес директора филиала Кубаньэнерго Сочинские электрические сети Эдгара Армаганяна:



«Хотим сказать спасибо сотрудникам Центра обслуживания потребителей за внимательное и чуткое отношение, умение дать профессиональные и квалифицированные ответы…», – О.Э. Тимашева, председатель кооператива гаражей № 13 г. Сочи.



«Очень порадовал факт того, что четко были выполнены все поставленные задачи, точно в срок, без задержек… Хочется отметить слаженную работу всего коллектива», – К.Б. Тугуз, заместитель генерального директора ООО «Чайка Премиум Плюс» г. Сочи.



«Толково, грамотно и вежливо работают… Благодаря таким сотрудникам приятно делать совместную работу», – Г.А. Мочалова, жительница ул. Гагарина г. Счои.



«Неоднократно в общении с жителями Раздольского сельского округа слышал слова благодарности сотрудникам Центра обслуживания потребителей за отзывчивость, внимательность, помощь в оформлении заявлений, профессиональные разъяснения и участие в решении проблем селян, связанных с вопросами электроснабжения», – Р.В. Игнатосян, председатель ТОС села «Прогресс».



«Наши предприятия сотрудничают на протяжении многих лет, и за все это время не было ни одного случая, который бы заставил нас усомниться в вашем профессионализме и добропорядочности… Хотим вынести благодарность всему вашему коллективу, а в особенности, сотрудникам Центра обслуживания потребителей. Именно благодаря оперативному решению всех организационных вопросов мы можем завершать проекты в срок», – И.Н. Конева, начальник эксплуатационного отдела МБУ города Сочи «Сочисвет».



Открывая новые, реконструируя уже существующие Центры обслуживания клиентов, а также развивая очные и дистанционные формы обслуживания, онлайн-сервисы, Кубаньэнерго стремится сделать энергетическую инфраструктуру доступной для организаций малого и среднего бизнеса, населения и других групп потребителей.