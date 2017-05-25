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Отраслевые новости: Россия

Алюминиевая Ассоциация и АНО "АТР" обсудили совместные проекты

Алюминиевая Ассоциация и АНО АТР обсудили совместные проекты

1 июня 2017, 16:43
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ

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Проекты в сфере машиностроения, транспортной инфраструктуры и судостроения стали основными темами обсуждения состоявшейся рабочей встречи Алюминиевой Ассоциации и Агентства по технологическому развитию.

На встрече были обозначены наиболее важные направления реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного в рамках КЭФ-2017. Среди приоритетных проектов: строительство алюминиевых мостов, высокоскоростные магистрали, малое судостроение, производство в России автомобильного листа и ряд других.

«Алюминиевая Ассоциация и АТР обладают достаточным набором проектов, имеющих серьезное значение для экономики РФ. В ближайшее время мы определим схему их реализации, заказчиков, инициаторов и исполнителей и запустим эти проекты», – сказал председатель Алюминиевой Ассоциации Валентин Трищенко.

По словам первого заместителя генерального директора – главного инженера АНО «АТР» Вадима Куликова, «Агентство намерено предложить Алюминиевой Ассоциации передовые технологические решения по всему спектру запрашиваемых направлений». «Нам предстоит вместе собрать большое количество проектов по высокотехнологичным переделам продукции алюминиевой промышленности», - подчеркнул он.

Компания: Алюминиевая Ассоциация
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