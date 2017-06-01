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Отраслевые новости: Энергетика

Амурские электрические сети выявили лучшую бригаду по комплексному обслуживанию оборудования подстанций

Амурские электрические сети выявили лучшую бригаду по комплексному обслуживанию оборудования подстанций

1 июня 2017, 17:40
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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«Амурские электрические сети» (филиала АО Дальневосточная распределительная сетевая компания», «ДРСК»)   провели соревнования среди бригад по комплексному обслуживанию подстанций. В соревнованиях на учебно-тренировочном полигоне в Гомелевке принимали участия бригады, ставшие победителями в своих структурных подразделениях.

Программа соревнований включала в себя семь этапов. Команды СП «Северные ЭС», СП «Западные ЭС», СП «Восточные ЭС» , СП Центральные ЭС проходили проверку теоретических знаний по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, проводили реанимационные мероприятия на тренажере, демонстрировали навыки тушения пожара с помощью первичных средств пожаротушения. Кроме этого, в рамках соревнований участники провели капитальный ремонт  разъединителя 35 кВ, меняли проходной изолятор в ячейке КРУ-10 кВ, продемонстрировали практические навыки в решении задач по устранению неисправности в устройствах  релейной защиты и автоматики.

Победителем в этом году вышла команда СП ЦЭС  из Благовещенска. В прошлом году они уступили всего два очка команде из СП ЗЭС, а в этом году обошли коллег более чем на 100 баллов. Команда – победитель будет  представлять Амурские электрические сети на соревнованиях профессионального мастерства среди персонала филиалов АО «ДРСК» в конце июня этого года. И за звание лучшей бригады Дальневосточной распределительной сетевой компании  будет соревноваться с коллегами из Приморья, Хабаровского края, ЕАО и южной Якутии.

- Такие соревнования позволяют оценить профессиональную подготовку персонала, уровень знаний в области охраны труда, технической эксплуатации оборудования, в области пожарной безопасности, а также оказания первой медицинской и экстренной реанимационной помощи пострадавшему, - рассказывает главный судья соревнований Николай Насыров. – Для участников соревнований здесь  ничего нового нет, они показывают свои знания, опыт и навыки, полученные и применяемые в повседневной профессиональной деятельности. Тот объем знаний и умений, от которого зависит надежность электроснабжения населения Приамурья.

Компания: АО "ДРСК"

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