Амурские электрические сети выявили лучшую бригаду по комплексному обслуживанию оборудования подстанций

«Амурские электрические сети» (филиала АО Дальневосточная распределительная сетевая компания», «ДРСК») провели соревнования среди бригад по комплексному обслуживанию подстанций. В соревнованиях на учебно-тренировочном полигоне в Гомелевке принимали участия бригады, ставшие победителями в своих структурных подразделениях.



Программа соревнований включала в себя семь этапов. Команды СП «Северные ЭС», СП «Западные ЭС», СП «Восточные ЭС» , СП Центральные ЭС проходили проверку теоретических знаний по охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, проводили реанимационные мероприятия на тренажере, демонстрировали навыки тушения пожара с помощью первичных средств пожаротушения. Кроме этого, в рамках соревнований участники провели капитальный ремонт разъединителя 35 кВ, меняли проходной изолятор в ячейке КРУ-10 кВ, продемонстрировали практические навыки в решении задач по устранению неисправности в устройствах релейной защиты и автоматики.



Победителем в этом году вышла команда СП ЦЭС из Благовещенска. В прошлом году они уступили всего два очка команде из СП ЗЭС, а в этом году обошли коллег более чем на 100 баллов. Команда – победитель будет представлять Амурские электрические сети на соревнованиях профессионального мастерства среди персонала филиалов АО «ДРСК» в конце июня этого года. И за звание лучшей бригады Дальневосточной распределительной сетевой компании будет соревноваться с коллегами из Приморья, Хабаровского края, ЕАО и южной Якутии.



- Такие соревнования позволяют оценить профессиональную подготовку персонала, уровень знаний в области охраны труда, технической эксплуатации оборудования, в области пожарной безопасности, а также оказания первой медицинской и экстренной реанимационной помощи пострадавшему, - рассказывает главный судья соревнований Николай Насыров. – Для участников соревнований здесь ничего нового нет, они показывают свои знания, опыт и навыки, полученные и применяемые в повседневной профессиональной деятельности. Тот объем знаний и умений, от которого зависит надежность электроснабжения населения Приамурья.