"Камский кабель" получил аттестацию ПАО "Россети" на кабели в БПИ

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
1 июня 2017, 17:29
Рубрика: Новости компаний
Метки: КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, РОССЕТИ
«Камский кабель» получил протокол по внесению дополнений в заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети». Документ распространяется на силовые кабели на напряжение 1, 6, 10 кВ с пропитанной бумажной изоляцией и действителен до апреля 2021 года.
Согласно этому документу, соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ПАО «Россети»для одиночной прокладки кабели 1, 6, 10 кВ марок ААШв, АСБГ, АСБ2лГ, ЦААШв, ЦСБГ; для одиночной прокладки в земле – кабели марок ААБл, ААБ2л, АСБ, АСБ2л, АСБл, СБ, ЦААБл, ЦАСБ, ЦАСБл с защитными покровами, выполненными на основе битума.
ПАО «Россети» – одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, под управлением которой находятся 2,29 млн. км линий электропередачи, 480 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 751 ГВА.