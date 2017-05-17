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"Камский кабель" получил аттестацию ПАО "Россети" на кабели в БПИ

«Камский кабель» получил протокол по внесению дополнений в заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети». Документ распространяется на силовые кабели на напряжение 1, 6, 10 кВ с пропитанной бумажной изоляцией и действителен до апреля 2021 года.

Согласно этому документу, соответствуют техническим требованиям ПАО «Россети» и рекомендуются для применения на объектах дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ПАО «Россети»для одиночной прокладки кабели 1, 6, 10 кВ марок ААШв, АСБГ, АСБ2лГ, ЦААШв, ЦСБГ; для одиночной прокладки в земле – кабели марок ААБл, ААБ2л, АСБ, АСБ2л, АСБл, СБ, ЦААБл, ЦАСБ, ЦАСБл с защитными покровами, выполненными на основе битума.

ПАО «Россети» – одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, под управлением которой находятся 2,29 млн. км линий электропередачи, 480 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 751 ГВА.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"
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