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Пресс-релизы

На ММСК на рельсы встал новый кран

На ММСК на рельсы встал новый кран

1 июня 2017, 15:01
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК

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 Парк железнодорожных кранов Медногорского медно-серного комбината (предприятие металлургического комплекса УГМК) пополнился еще одной единицей техники на собственном ходу.  Стоимость нового оборудования составляет порядка 7 миллионов рублей.

Грузоподъемность нового крана 25 тонн, длина стрелы 15 метров, а высота подъема более 14 метров. По сути, новое оборудование – это многофункциональный грузоподъемный механизм. Он может работать с крюком для перемещения твердых грузов, грейфером, предназначенным для сыпучих материалов (медного концентрата, антрацита, шихты и т.д.), и с магнитной плитой для передвижения металла.

«Для нас – это долгожданное приобретение, - говорит начальник железнодорожного цеха Евгений Савенков, - дело в том, что имеющиеся в наличии краны, хоть и в работе, но имеют довольно длительный срок эксплуатации -  от 33 до 40 лет, поэтому еще один железнодорожный кран будет востребован в полном объеме».  

Теперь в арсенале металлургического предприятия четыре крана, которые одновременно могут поднять груз общим весом порядка 146 тонн.  

Компания: УГМК
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