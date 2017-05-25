На ММСК на рельсы встал новый кран

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
1 июня 2017, 15:01
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
Парк железнодорожных кранов Медногорского медно-серного комбината (предприятие металлургического комплекса УГМК) пополнился еще одной единицей техники на собственном ходу. Стоимость нового оборудования составляет порядка 7 миллионов рублей.
Грузоподъемность нового крана 25 тонн, длина стрелы 15 метров, а высота подъема более 14 метров. По сути, новое оборудование – это многофункциональный грузоподъемный механизм. Он может работать с крюком для перемещения твердых грузов, грейфером, предназначенным для сыпучих материалов (медного концентрата, антрацита, шихты и т.д.), и с магнитной плитой для передвижения металла.
«Для нас – это долгожданное приобретение, - говорит начальник железнодорожного цеха Евгений Савенков, - дело в том, что имеющиеся в наличии краны, хоть и в работе, но имеют довольно длительный срок эксплуатации - от 33 до 40 лет, поэтому еще один железнодорожный кран будет востребован в полном объеме».
Теперь в арсенале металлургического предприятия четыре крана, которые одновременно могут поднять груз общим весом порядка 146 тонн.