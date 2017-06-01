На чемпионате Case-in объявили победителей 2017 года

31 мая в Москве, в Государственном геологическом музее имени В. И. Вернадского РАН, прошло объявление и церемония торжественного награждения победителей V юбилейного Международного инженерного чемпионата «Case-in», который выявил лучшие студенческие инженерные команды России и стран СНГ. Журналисты RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ, информационных партнеров мероприятия, побывали на вручении наград.

«Case-in смог объединить 4 основных элемента – это государственные органы, компании, высшие учебные заведения и студентов – и стал не просто соревнованием, это наша с вами постоянная система работа по возрождению инженерной элиты в России и странах СНГ, подготовка современных кадров для высокотехнологичного производства. Сам же Case-in выступил пятым элементом, создавая весь эффективный сплав сотрудничества государства, вузов, компаний и студентов», – открывая торжественную церемонию сказал директор фонда «Надежная смена» Артем Королев.

Международный инженерный чемпионат «Case-in» − крупнейший в России и странах СНГ образовательный проект для студентов на базе инженерных кейсов. Четырехмесячный марафон из 80 отборочных этапов, в которых приняли участие более 3500 студентов России, Беларуси, Казахстана и Киргизии представляли решения инженерных кейсов по пяти направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, электроэнергетика.

«Топливно-энергетический комплекс нашей страны – основа нашей экономики, и без квалифицированных кадров невозможно никакое развитие. На самом деле на каждом из вас лежит огромная ответственность, и только от вас зависят и ваши будущие победы, и поражения, потому что без поражений не бывает побед», – поприветствовал участников чемпионата заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

В Лиге по геологоразведке победили:

I место: Команда «Разнорабочие», ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»

II место: Команда «IGTteam», ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

III место: Команда «MetM», ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный универcитет»

В Лиге по горному делу победили:

I место: Команда «ТопТим», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»

II место: Команда «Из недр земли», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

III место: Команда «О'кей уголь», ФГБОУВПО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»

В Лиге по металлургии победили:

I место: Команда «Миллениум», ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет»

II место: Команда «ТИМ», ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

III место: Команда «Сборная НФ "МИСиС"», Новотроицкий филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

В Лиге по нефтегазовому делу победили:

I место: Команда «Nota bene», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

II место: Команда «Азимут», ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

III место: Команда «Easy», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»

В Лиге по электроэнергетике победили:

I место: Команда «Кейс-Мастерс 3000», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет»

II место: Команда «Энергия», ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»

III место: Команда «Молодая энергия», ФГАОУ ВО «Саяно-Шушенский филиал «Сибирский федеральный университет»

В ходе Финала также вручили специальную награду «Энергия образования» для вузов−участников чемпионата. Награда за лучшую организацию отборочного этапа Чемпионата присудили фонд «Надежная смена» и Ассоциация по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия». В этом году её получил Северо-Кавказский федеральный университет.

Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена» и Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела». Соорганизатором Лиги по электроэнергетике выступает Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ, соорганизатором Лиги по нефтегазовому делу − Тюменский индустриальный университет.

В 2017 году национальными партнерами Чемпионата выступили пять федеральных министерств − Министерство энергетики РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, а также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Чемпионат прошел при поддержке компаний: АО «СУЭК», АО «СО ЕЭС», ПАО «Татнефть», АО «Росгеология», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «НК «Роснефть», АО «Росгеология», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «Мечел», ОАО «Сибирский антрацит», ООО УК «Колмар», ООО «ЕвразХолдинг», ООО «Восточная горнорудная компания», ПАО «РусГидро», ООО «Ай Эм Си Монтан», DMT, Филиал «Свердловский» ПАО «Т Плюс», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «Майкромайн Рус», ПАО «Распадская».