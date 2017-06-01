Нижегородские энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение, нарушенное грозовым фронтом

Современное состояние и тенденции развития композиции
1 июня 2017, 17:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Нижновэнерго» реализуют комплекс мероприятий по восстановлению электроснабжения в отдельных районах нижегородского региона.
Грозовой фронт с дождем и сильными порывами ветра, проходящий по Нижегородской области, вызвал ряд технологических нарушений в работе электросетей Богородского, Ветлужского, Воротынского, Воскресенского, Городецкого, Сергачского, Тонкинского и Уренского районов, а также г.о. Семеновский и г.о.г. Шахунья.
К ухудшению погоды нижегородские энергетики были заранее готовы. Решением оперативного Штаба с 14.00 01.06.2017 в филиале «Нижновэнерго» был введен особый режим работы. Ремонтно-восстановительные работы начались сразу после поступления первых сигналов об отключении электроснабжения. В кратчайшие сроки были запитаны социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения (больницы, котельные и насосные станции, детские сады, школы и пр.) В восстановительных работах принимают участие 15 бригад, 40 человек. Персонал сетевой компании обеспечен всем необходимым оборудованием и материалами, резервными источниками электроснабжения, специальной техникой, в том числе высокопроходимой, способной в кратчайшее время доставить на место проведения работ ремонтные бригады.
В целях оперативного информирования населения о работе электросетевого комплекса в случае возникновения внештатных ситуаций в филиале «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует единый бесплатный номер Контакт-центра компании 8-800-100-33-00.