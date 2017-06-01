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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Нижновэнерго": свыше 7000 детей приняли участие в мероприятиях по электробезопасности

Нижновэнерго: свыше 7000 детей приняли участие в мероприятиях по электробезопасности

1 июня 2017, 17:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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В филиале «Нижновэнерго» ПАО МРСК «Центра и Приволжья» подвели итоги реализации комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса за 5 месяцев 2017 г.

Для предотвращения случаев детского электротравматизма во втором учебном полугодии филиал провел 227 информационно-образовательных мероприятий: открытых уроков, внеклассных часов, игр и обучающих викторин. В мероприятиях приняли участие свыше 7000 учащихся общеобразовательных учреждений в Нижнем Новгороде и области. Кроме того, сотрудниками «Нижновэнерго» за указанный период было распространено свыше 9 400 информационных полиграфических и сувенирных материалов. В настоящее время специалисты электросетевой компании продолжают реализацию комплекса мероприятий по профилактике электротравматизма среди детей в летних оздоровительных лагерях.

Профилактика электротравматизма входит в число приоритетных направлений деятельности «Нижновэнерго». Работа в этой сфере ведется энергетиками на протяжении многих лет, причем особое внимание уделяется обучению подрастающего поколения. С этой целью ежегодно ведется активная работа в СМИ, распространяются информационные и раздаточные материалы (листовки, магниты, расписания уроков, брелоки, наручные браслеты, наклейки, плакаты, буклеты), проводятся тематические внеклассные часы в школах, встречи с детьми в летних оздоровительных лагерях, наносятся рисунки в стиле граффити на энергообъекты компании. Так, с 2011 года филиал «Нижновэнерго» реализует совместный с нижегородскими художниками-граффитистами арт-проект. На сегодняшний день семь трансформаторных подстанций в Нижнем Новгороде и Нижегородской области оформлены яркими рисунками, напоминающими о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов.

Кроме того, на официальном сайте компании (www.mrsk-cp.ru) размещена информация и онлайн игры – «Энергия жизни» и «Соберись в школу», с помощью которых школьники могут с пользой провести свободное время и узнать о мерах предосторожности в обращении с электричеством в быту.

Также, ежегодно нижегородскими энергетиками реализуется комплексная программа по выносу неизолированных электропроводов с территорий детских учреждений и их замена на более безопасный СИП (самонесущий изолированный провод). До конца 2017 г. специалистами «Нижновэнерго» будет завершен комплекс мероприятий по выносу электросетевых объектов с территории четырнадцати детских учреждений.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"

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