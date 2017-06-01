ПМЭФ-2017: МОЭСК и "ЮЛМАРТ" договорились о подключении к электросетям ретейл-парка на юге Подмосковья

О выставке Связь-2017 рассказывают
1 июня 2017, 15:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ПМЭФ-2017
1 июня 2017 г. на Петербургском международном экономическом форуме интернет-компания «Юлмарт» и ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную работу по проектам подключения к электросетям ретейл-парков, которые ретейлер планирует ввести в эксплуатацию в Московской области до 2021 года. Подписи под документом поставили председатель Совета директоров интернет-компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин и генеральный директор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин.
Первым проектом в рамках соглашения станет электрификация ретейл-парка «Мезоджи», который расположится на юге Подмосковья в селе Колычево Домодедовского района. Одним из ключевых резидентов парка станет интернет-компания «Юлмарт»: ретейлер построит региональный центр исполнения заказов (РЦИЗ) «Юлмарт Домодедово». Объект станет крупнейшим в инфраструктуре компании, его общая площадь составит 150 000 кв.м. Ввод в эксплуатацию фулфилмент-центра намечен на второй квартал 2019 года.
«Проект предполагает активное развитие инфраструктуры не только ареала, в котором расположится ретейл-парк, но и всего района. За счёт прокладки новых сетей электроснабжения к нашим объектам, МОЭСК сможет модернизировать уже существующие объекты инфраструктуры, а также ввести дополнительные линии. Таким образом, наше сотрудничество станет драйвером для комплексного развития всей территории, привлечёт в район других инвесторов», - комментирует Дмитрий Костыгин.
По словам Петра Синютина, по предварительным оценкам, выдача необходимой мощности ретейл-парку потребует выноса из зоны застройки воздушных линий электропередачи 110 кВ «Пахра – Яковлево» и «Яковлево – Тураево». В рамках проекта линии будут перенесены на эстетические опоры ЛЭП.
Подписанное соглашение также предусматривает взаимодействие сторон в части обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения всех аналогичных объектов «Юлмарта», расположенных в Московской области, создание единой согласованной политики в области технологического присоединения, а также информационный обмен о наиболее востребованных дополнительных услугах компаний.