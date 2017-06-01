 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ПМЭФ-2017: МОЭСК и "ЮЛМАРТ" договорились о подключении к электросетям ретейл-парка на юге Подмосковья

ПМЭФ-2017: МОЭСК и ЮЛМАРТ договорились о подключении к электросетям ретейл-парка на юге Подмосковья

1 июня 2017, 15:36
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК, ПМЭФ-2017

Обсудить на форуме

194 просмотра

 1 июня 2017 г. на Петербургском международном экономическом форуме интернет-компания «Юлмарт» и ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместную работу по проектам подключения к электросетям ретейл-парков, которые ретейлер планирует ввести в эксплуатацию в Московской области до 2021 года. Подписи под документом поставили председатель Совета директоров интернет-компании «Юлмарт» Дмитрий Костыгин и генеральный директор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин.

Первым проектом в рамках соглашения станет электрификация ретейл-парка «Мезоджи», который расположится на юге Подмосковья в селе Колычево Домодедовского района. Одним из ключевых резидентов парка станет интернет-компания «Юлмарт»: ретейлер построит региональный центр исполнения заказов (РЦИЗ) «Юлмарт Домодедово». Объект станет крупнейшим в инфраструктуре компании, его общая площадь составит 150 000 кв.м. Ввод в эксплуатацию фулфилмент-центра намечен на второй квартал 2019 года.

 «Проект предполагает активное развитие инфраструктуры не только ареала, в котором расположится ретейл-парк, но и всего района. За счёт прокладки новых сетей электроснабжения к нашим объектам, МОЭСК сможет модернизировать уже существующие объекты инфраструктуры, а также ввести дополнительные линии. Таким образом, наше сотрудничество станет драйвером для комплексного развития всей территории, привлечёт в район других инвесторов», - комментирует Дмитрий Костыгин.

По словам Петра Синютина, по предварительным оценкам, выдача необходимой мощности ретейл-парку потребует выноса из зоны застройки воздушных линий электропередачи 110 кВ «Пахра – Яковлево» и «Яковлево – Тураево». В рамках проекта линии будут перенесены на эстетические опоры ЛЭП.

Подписанное соглашение также предусматривает взаимодействие сторон в части обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения всех аналогичных объектов «Юлмарта», расположенных в Московской области, создание единой согласованной политики в области технологического присоединения, а также информационный обмен о наиболее востребованных дополнительных услугах компаний.

Компания: ПАО "МОЭСК"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!