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Отраслевые новости: Энергетика

Серпуховская электросеть войдет в состав "Мособлэнерго"

Серпуховская электросеть войдет в состав Мособлэнерго

1 июня 2017, 15:28
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО

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Серпуховская электросеть с 1 июля 2017 года войдет в состав крупнейшей областной электросетевой компании АО «Мособлэнерго» и станет её филиалом. Совет депутатов Серпухова единогласно поддержал проект решения о передаче в государственную собственность Московской области МУП «Серпуховская городская электрическая сеть».

Вхождение электросети в крупную компанию позволит погасить долг предприятия в 90 млн. рублей и в течение ближайших трех лет модернизировать воздушные линии на 300 млн. рублей. Реализация инвестиционной программы «Мособлэнерго» и программы капитального ремонта сетей  на территории Серпухова позволят значительно обновить электросетевое оборудование, повысить надежность электроснабжения потребителей.

Весь персонал Серпуховской электросети в соответствии со штатным расписанием и с сохранением уровня заработной платы будет переведен в новый филиал «Мособлэнерго». Заместитель генерального директора АО «Мособлэнерго» Елена Сарьян: «Ни один работник не будет сокращен при переводе и не потеряет в заработной плате. Зарплата в «Мособлэнерго» выше, чем сейчас на предприятии, поэтому сотрудники будут переходить в филиал с повышением оклада. Социальные гарантии, включая медицинское страхование и дополнительные выплаты, предусмотрены действующим коллективным договором».

В электросети в ближайшее время будет введена единая техническая политика «Мособлэнерго», предприятие получит доступ к автопарку спецтехники и аварийному запасу компании, программным продуктам. Специально для жителей Серпухова на базе нового филиала будет открыт клиентский офис обслуживания потребителей, что позволит создать комфортные условия для оформления документов на технологическое присоединение к электросетям. Также для горожан станет доступен «Портал потребителя» компании, где можно оформить заявку на техприсоединение в режиме онлайн.

Компания: АО "Мособлэнерго"

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