Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо состоялось 6-е заседание Координаторов Энергодиалога «Россия-ОПЕК». В мероприятии также принял участие председатель Конференции ОПЕК, Министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.



На заседании присутствовали представители государственных органов Российской Федерации, руководители компаний нефтяного сектора, ведущие отраслевые эксперты и ученые.



Центральной темой заседания стали краткосрочные обзоры ситуации на нефтяном рынке, а также средне- и долгосрочные прогнозы ее развития. В ходе обсуждения участники рассмотрели прогнозы предложения нефти со стороны государств, не входящих в ОПЕК, в 2017-2018 гг., а также ключевые тенденции в области автомобильного транспорта и технологического развития.



В своих вступительных заявлениях стороны отметили, что продолжающиеся совместные усилия государств ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран по стабилизации мирового рынка нефти, а также уровень их приверженности Декларации о сотрудничестве сформировали позитивный импульс, который привел к улучшению настроений на рынке, постепенному увеличению инвестиций в нефтедобычу и укреплению мировой экономики.



По мнению Александра Новака, ОПЕК подтвердила свой статус авторитетной и ответственной отраслевой организации, влиятельной рыночной силы: «На протяжении текущего года мы с удовлетворением наблюдали за укреплением ОПЕК как организации, способной взять на себя ключевую роль в устранении необоснованных перекосов на рынке нефти, и стали свидетелями все возрастающей солидарности ее стран-членов, на которую смогли опереться ведущие независимые производители нефти в своем решении содействовать обеспечению рыночного баланса».



Глава российского энергетического ведомства отметил активное развитие диалога между Россией и ОПЕК в последние годы: «Наше сотрудничество отличалось высокой динамикой и насыщенностью. Мы нацелены на сохранение стратегического характера нашего взаимодействия и его углубление в предстоящий период».



По словам Министра, Россия выступает за проведение регулярных экспертных мероприятий с участием представителей ОПЕК и не-ОПЕК по обсуждению актуальных тенденций развития ситуации на рынке нефти. «Успех совместных действий открыл новую страницу во взаимодействии стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств, причем это касается не только стабилизации рынка нефти – открываются новые перспективы для двустороннего сотрудничества, реализации совместных проектов по добыче, транспортировке и переработке углеводородов на территории участвующих государств и третьих стран, технологического взаимодействия», - добавил Александр Новак.



В заключение стороны отметили, что Энергодиалог Россия-ОПЕК вносит значительный вклад в коллективные усилия стран-производителей нефти по поддержанию рыночной стабильности. Продолжающийся успех сотрудничества ОПЕК и не-ОПЕК, свидетельством которому стало продление на прошлой неделе срока действия Декларации о сотрудничестве, является прямым результатом этих совместных усилий.



Россия и ОПЕК достигли общего взаимопонимания о необходимости расширения деятельности в области исследований и анализа. Стороны договорились провести совместное исследование о тенденциях в области автотранспортного сектора с анализом сценариев технологических аспектов и их влияния на спрос на нефть, а также организовать семинар для обсуждения результатов исследования в 2018 г.



7-е заседание Энергодиалога Россия-ОПЕК высокого уровня запланировано на вторую половину 2018 г. в Вене.