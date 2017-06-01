Украина и Россия поспорили вничью

Скандальный спор в Стокгольмском арбитраже между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" разрешился нейтрально с точки зрения финансовых претензий и победой украинской компании, если оценивать изменения фундаментальных условий контракта. Главное требование "Газпрома" — оплатить невыбранный по условию take-or-pay газ — отвергнуто, цены теперь будут привязаны к европейскому газовому хабу, а "Нафтогаз" получает право на реэкспорт российского газа. Но и требования Киева о пересмотре цены также в основном отклонены. В результате, по оценке "Ъ", "Нафтогаз" должен заплатить порядка $1 млрд, хотя по иску мог потерять $47 млрд.



Стокгольмский арбитраж в среду направил "Нафтогазу Украины" и "Газпрому" промежуточное решение по спору вокруг контракта от 2009 года на покупку газа. В документе излагаются принципиальные подходы арбитража к вопросу, в нем нет окончательных цифр. "Газпром" решение комментировать не стал, напомнив, что ожидает окончательного решения к концу июня. Украинская сторона на всех уровнях объявила о своей победе.



Контракт на десять лет был заключен в январе 2009 года после газового кризиса, когда "Газпром" обвинил "Нафтогаз" в отборе транзитного газа и резко сократил поставки. В стандартном для того времени договоре была высокая привязка к цене нефти, что привело к тому, что уже в 2010 году цена для Украины резко выросла. "Нафтогаз" не пошел в арбитраж, а "Газпром" закрывал глаза на то, что Украина не выбирала контрактные объемы по take-or-pay. В 2012 году Украина получила скидку в $100 за 1 тыс. кубометров в обмен на базирование Черноморского флота в Крыму, а когда в 2014 году скидка была отменена, цена выросла до $485 за 1 тыс. кубометров. Но "Нафтогаз" по этой цене не платил и обратился в арбитраж.



Согласно решению, которое тезисно изложила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, основное требование "Газпрома" — применение take-or-pay с 2012 года на $37 млрд (без процентов и штрафов) отклонено. "Нафтогазу" разрешен реэкспорт в Европу купленного газа, будет произведен пересмотр цены с начала 2014 года на основе цен "европейского хаба" (газовой торговой площадки). Таким образом, арбитры в основном отклонили требование "Нафтогаза" о пересмотре цены, которое охватывало период с мая 2011 года по октябрь 2015-го. Собеседники "Ъ" в "Газпроме" в целом подтвердили эти подходы арбитража. По словам одного из них, под "европейским хабом" подразумевается немецкий NCG с учетом стоимости транспортировки газа до границы Украины ("цена реверса").



Промежуточное (отдельное) решение может быть вынесено как по процессуальным вопросам, так и по существу, объясняет генеральный секретарь Арбитражной ассоциации Роман Зыков. "Это может быть полное или частичное удовлетворение требований,— говорит юрист,— а конкретную сумму, которая будет присуждена одной из сторон, арбитры определят позднее, четких сроков для этого не установлено".



Но и исходя из этих данных, можно рассчитать примерные суммы платежей сторон. Поскольку ретроактивная корректировка цены не затрагивает 2013 год, "Нафтогазу", видимо, придется доплатить "Газпрому" около $550 млн за газ, поставленный в ноябре-декабре.



Это разница между контрактной ценой и "компромиссной" в $268 за 1 тыс. кубометров, по которой "Нафтогаз" оплатил эти объемы в конце 2014 года в рамках "зимнего пакета" (договоренность Москвы, Киева и Еврокомиссии). Остаются и оплаченные по той же цене объемы, поставленные в апреле--мае 2014 года, из цен реверса в третьем квартале 2014 года "Нафтогаз" должен доплатить около $518 млн. А за период с четвертого квартала 2014 года до октября 2015 года уже российская компания должна вернуть "Нафтогазу" около $44 млн.



"Нафтогаз" формально окажется в минусе, но исход выглядит удачей для украинской компании, так как при буквальной трактовке контракта арбитражем потери были бы намного больше. "Нафтогаз" также добивается реального встраивания в газовый рынок Европы и за счет реэкспорта получает шансы развивать трейдерские операции с российским газом. Собеседники "Ъ" в "Газпроме", напротив, были неприятно удивлены, особую обеспокоенность вызывает отмена take-or-pay, поскольку это одна из основ любого долгосрочного газового контракта. "Мы несем издержки, поддерживаем мощности по добыче и транспорту, поскольку обязаны поставить газ, а покупатель вообще избавлен от обязательств",— сетует один из них. По его мнению, арбитраж руководствовался политической целью сделать "ничейное" решение, но это несет угрозу для устойчивости газового рынка.



Теоретически нынешнее решение (если "Газпром" его не оспорит) дает основу для переговоров о новом контракте после истечения действия нынешнего в 2019 году. Однако новые рамки делают для "Газпрома" оправданным лишь краткосрочное соглашение с небольшим контрактным объемом и сокращенной гибкостью поставок.



Источник: Коммерсант.

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