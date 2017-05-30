В Оренбургском районе энергетики рассказали о доступности электросетевой инфраструктуры

Современное состояние и тенденции развития композиции
1 июня 2017, 17:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
О технологическом подключении к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго» рассказал Виктор Зильберштейн, заместитель директора филиала по реализации и развитию услуг на конференции по улучшению ведения бизнеса.
Конференция проходила в администрации Оренбургского района. В ней принимали участие предприниматели Оренбургского района, представители министерства экономического развития, промышленной политики и торговли, Торгово-промышленной палаты Оренбургской области, Оренбургского союза промышленников и предпринимателей, руководители инфраструктурных предприятий.
На встрече обсуждались вопросы улучшения предпринимательского климата, инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, доступность инфраструктуры.
Энергетики рассказали о порядке присоединения к электрическим сетям «Оренбургэнерго», ответили на вопросы предпринимателей.
- Процедура подключения к сетям «Оренбургэнерго» абсолютно доступна и проводится строго по закону. Четко соблюдаются сроки на любом из трех этапов: подачи заявки, заключения договора и фактического включения в сеть. Если возникают какие-то вопросы, мы всегда готовы помочь, - отметил в своем выступлении Виктор Зильберштейн, заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго».
В рамках конференции проходила «Улица бесплатных консультаций», на которой специалисты управления по технологическому присоединению филиала «Оренбургэнерго» рассказали оренбуржцам об услугах, предоставляемых в «Личном кабинете» сайта ПАО «МРСК Волги» и на портале электросетевых услуг Портал-тп.рф. С помощью интерактивных сервисов оренбуржцы могут зарегистрировать заявку на технологическое присоединение, рассчитать стоимость подключения. Консультационный пункт энергетиков работал с 11.00 до 15.00 часов.
- В основном спрашивают о пакете обязательных документов, стоимости и сроках подключения. Мы старались как можно точнее все объяснить и приглашали воспользоваться бесплатными услугами нашего Центра обслуживания потребителей, расположенного в Оренбурге, по улице Карагандинской, 59, - рассказала Олеся Тян, консультант, сотрудник управления технологического присоединения «Оренбургэнерго». – Особое внимание клиентов обращали на интерактивные сервисы на сайте wwww.mrsk-volgi.ru и федеральном портале электросетевых услуг.