В Саратовской области введут единый платежный документ за услуги ЖКХ

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1 июня 2017, 17:21
Рубрика: Энергетика
Метки: ЖКХ, ПМЭФ-2017
Такое соглашение было достигнуто в ходе Международного экономического форума в Санкт-Петербурге на встрече между врио губернатора региона Валерием Радаевым и председателем правления ПАО "Интер РАО" Борисом Ковальчуком.
В регионе уже в этом году будет создан единый расчетный центр, который займется выпуском такого платежного документа. Новшество охватит районы, где коммунальные услуги жителям и организациям предоставляют дочернее предприятие "Интер РАО" - "Саратовэнерго", а также областная компания "Облводресурс".
На встрече стороны также обсудили тарифную политику в регионе и подписали соглашение о сотрудничестве, передает РГ.
Как сообщает пресс-служба врио губернатора, документ регламентирует взаимодействие по повышению инвестиционной привлекательности области, развитию производства и сферы услуг, поддержке социально-экономических программ.
В настоящее время "Саратовэнерго" поставляет 60 процентов от общего объема электроэнергии, потребляемой на всей территории Саратовской области.
- Компания обслуживает сотни тысяч потребителей в регионе, подписывая соглашение, мы понимаем степень ответственности, которую совместно несем перед ними. Эффективное взаимодействие власти и бизнеса - одна из базовых основ развития экономики и повышения качества жизни людей. Каждый этап сотрудничества с социально ориентированными компаниями открывает дополнительные перспективы для реализации новых проектов, решения насущных вопросов наших жителей и стратегических задач региона, - отметил врио губернатора Валерий Радаев.
В свою очередь Борис Ковальчук подчеркнул, что в Саратовской области выстроено конструктивное взаимодействие между региональной властью и энергетической компанией.