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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Курскэнерго подвели итоги реализации ремонтной программы за 4 месяца 2017 года

В Курскэнерго подвели итоги реализации ремонтной программы за 4 месяца 2017 года

1 июня 2017, 15:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО

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C начала текущего года филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» направил на ремонт объектов электросетевого хозяйства Курской области более 44 млн. рублей. Все запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В общей сложности с января по май 2017 года специалистами курского филиала МРСК Центра было отремонтировано по основной сети более 152 км воздушных линий электропередачи (ВЛ). Работы велись на ВЛ 110 кВ «Железногорская – Студенок», «Тим – Мантурово», «Льгов - Конышевка цепь I», «Льгов - Конышевка цепь II», в Железногорском, Тимском, Мантуровском, Льговском районах Курской области и в областном центре. Энергетики выполнили расчистку 32,8 га трасс ВЛ, произвели замену 1349 изолятора, 3,7 км грозотроса, 1,076 км провода.

По сети 0,4-10 кВ отремонтировано 661,5 км ВЛ, выполнена расчистка 282,6 га из 602 га запланированных на текущий год.

Энергетики продолжают капитальный ремонт подстанций (ПС) 35 – 110 кВ. На ПС 110 кВ «Фатеж», «Пены», «Городская», «Касторное», обеспечивающих электричеством более 45 населенных пунктов области и часть центрального района областного центра, будут отремонтированы по два силовых трансформатора мощностью от 16 тыс кВА до 25 тыс кВА каждый, трансформаторы собственных нужд, выключатели 110 кВ, 58 разъединителей 110 кВ.

Всего до конца текущего года в зоне ответственности Курскэнерго планируется отремонтировать 2 509,5 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 – 110 кВ и 416 комплектных трансформаторных подстанций. Капитальный комплексный ремонт пройдет на 23 подстанциях напряжением 110/35/10кВ. Чтобы свести к минимуму внеплановые отключения, филиал от древесной и кустарниковой поросли расчистит 850,1 га просек ЛЭП.

Выполнение мероприятий ремонтной программы качественно и в срок позволяет энергетикам обеспечить эффективное функционирование электросетевого комплекса региона.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"

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