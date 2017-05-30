Чебоксарская ГЭС помогла организовать летний отдых детей

Чебоксарская ГЭС (ПАО «РусГидро») поздравила с Международным днем защиты детей Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.



В рамках благотворительной программы РусГидро «Чистая энергия» сотрудники филиала и дочерней компании – АО «Гидроремонт-ВКК» провели акцию личной помощи детям. На собранные средства они закупили спортивный инвентарь для лагеря, который открылся в центре. За лето там отдохнет более 200 детей с ограниченными возможностями, из многодетных, малообеспеченных и неполных семей.



Чтобы каникулы прошли с пользой для здоровья, ребятам подарили футбольные, волейбольные и баскетбольные мячи, наборы для игры в теннис и бадминтон, скакалки. Для интересного отдыха с друзьями пригодятся шахматы и русское лото.



Акция личной помощи сотрудников Новочебоксарскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних стала дополнением к финансовой поддержке от компании «РусГидро». Гидроэнергетики перечислили центру 350 тысяч рублей на приобретение оборудования для кухни, а также проведение традиционных акций «Подарок к школе» и «Рожденные энергией».



В каникулы при финансовой поддержке Чебоксарской ГЭС для юных экологов будет организована практика «Школа дикой природы» на особо охраняемой природной территории «Озеро Лебединое», для ребят из кадетского лицея - летний военно-патриотический лагерь «Спасатель».



Всего в 2017 году Чебоксарская ГЭС направила на благотворительные цели 2,5 млн рублей, большая часть которых пойдет на поддержку детей. Финансовую помощь получили перинатальный центр и детская поликлиника Новочебоксарска, детское отделение Республиканского противотуберкулезного диспансера, детсад «Поляночка» для малышей с ограниченными возможностями здоровья. Гидроэнергетики продолжат многолетнее шефство над лицеем № 18, детской художественной школой, экотропой в детсаду "Чебурашка", детскими библиотеками.



Всего за последние семь лет Чебоксарская ГЭС и компания "РусГидро" направили на благотворительность в Новочебоксарске более 18 миллионов рублей.



ПАО «РусГидро» уже несколько лет реализует долгосрочную благотворительную программу «Чистая энергия». Она направлена на поддержку детей из социально незащищенных семей. Компания оказывает помощь в создании игровых, комнат социально-бытовой адаптации в детских домах и приютах, а также для детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями и психомоторными нарушениями. Также осуществляется поддержка спорта, экологических и образовательных проектов. Программу можно рассматривать как сетевой благотворительный проект, который реализуется филиалами и ДЗО на каждой территории присутствия компании самостоятельно.