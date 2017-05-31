Энергетики, предприниматели и власть объединяют усилия по достижению показателей "Дорожной карты"

Накануне в Челябинске в пятый раз прошел Межрегиональный форум по повышению доступности энергетической инфраструктуры. Инициативу ОАО «МРСК Урала» (входит в группу компаний «Россети») и Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «ОПОРА России» по организации этого крупномасштабного мероприятия поддержали федеральное Агентство стратегических инициатив и Правительство Челябинской области.



Форум объединил ключевых участников процесса технологического присоединения к электросетям и в очередной раз подтвердил свою репутацию эффективной дискуссионной площадки, фокусирующей внимание участников на необходимости совместного решения задач «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям».



Целевая модель была утверждена Правительством РФ в начале 2017 года: «Постановление Правительства Российской Федерации от 31 января подразумевает достижение 19 показателей целевой модели, - отметил заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков. – Это серьезный вызов, и сегодня мы можем сказать: да, прошло полгода, как мы реализуем данную модель, есть определенные успехи, но предстоит еще большая работа, остаются важные вопросы, требующие решения. Чтобы создать максимально комфортные условия для заявителей, нам надо сделать немало серьезных шагов вперед. Поэтому вместе с «ОПОРОй России» мы постарались пригласить к конструктивному диалогу всех, кто участвует сегодня в процессе технологического присоединения».



Обсуждение было активным и заинтересованным и проходило в двух форматах: пленарного заседания и «круглых столов» с участием представителей Законодательного собрания Челябинской области, Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, Челябинского регионального отделения ООО МСП «ОПОРА России», Агентства стратегических инициатив, Агентства инвестиционного развития Челябинской области, ПАО «Россети», руководителей ОАО «МРСК Урала», представителей сетевых и энергосбытовых компаний, а также строительных организаций, застройщиков и руководителей региональных отделений общественных организаций.



География участников охватила не только Челябинскую, но и Свердловскую, Тюменскую область, и Пермский край.



В ходе пленарного заседания выступили: министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяна Кучиц, член правления Общероссийской обшественной организации «ОПОРА России» и член совещательного органа ПАО «Россети» Валерий Шагаев, руководитель Челябинского УФАС России Анна Козлова, начальник управления регламентации технологического присоединения ОАО «Россети» Александр Корнеев, заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вялков.



Пятый по счету Форум эксперты называют самым «ровным» с точки зрения вопросов по технологическому присоединению к электрическим сетям. Действительно, из года в год их остается все меньше благодаря тому, что сетевые и сбытовые организации ведут конструктивный диалог с бизнес-сообществом и властью. В 2016 году на территории ответственности филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в Челябинской области срок технологического присоединения для малого и среднего бизнеса составил 88 дней (при нормативе 90). Во всех филиалах энергокомпании оптимизированы внутренние бизнес-процессы, созданы интерактивные сервисы, в том числе интерактивная карта свободных мощностей, реализован проект по автоматизации процесса технологического присоединения, расширен клиентский сервис, оптимизирован внутренний контроль реализации обязательств перед потребителями.



Валерий Шагаев отметил: сетевой комплекс успешно работает над упрощением процедур и сокращением сроков подключения, по многим вопросам достигнуто понимание. «Несомненно, в этом есть заслуга Форума. Теперь необходимо расширить его границы и привлечь в повестку темы, не менее, а, возможно, и более острые сегодня для бизнеса: подключения к тепло- и газоснабжению».



Предприниматели предложили для упрощения процедур техприсоединения при взаимодействии с муниципалитетами использовать принцип одного окна – причем, и для заявителя, и для сетевой организации. Председатель Совета челябинского отделения «ОПОРА России» Артем Артемьев подчеркнул: необходимо наладить такое взаимодействие, «при котором вся система четко и эффективно работает».



Интерес аудитории вызвала работа секционных площадок по ключевым темам. На первой из них обсуждались взаимоотношения между субъектами энергетического рынка (сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками), предпринимателями и органами власти при осуществлении техприсоединения к электрическим сетям. На второй говорили о роли в этом процессе регионов и органов местного самоуправления и их влиянии на сокращение сроков подключения. В настоящее время она не определена, заметили участники встречи, отметив необходимость более активного привлечения органов исполнительной муниципальной власти к диалогу: без территориального планирования развитие не представляется возможным. В итоговом документе – резолюции Форума – его участники особо отметили необходимость четко прописать роль органов власти и местного самоуправления в нормативных документах, регламентирующих деятельность по технологическому присоединению. Также в документ внесены предложения по совершенствованию разрешительной документации на примере Челябинской и Свердловской областей, внедрению лучших практик по приему заявок на техприсоединение (на примере Свердловской области), созданию типовой формы планов территориального развития совместно с муниципалитетами и исполнительной властью. С материалами Форума можно ознакомиться на сайте ОАО «МРСК Урала» www.mrsk-ural.ru.