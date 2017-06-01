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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Соглашение с ПАО "Россети" и ПАО "МРСК Центра и Приволжья" позволит улучшить электроснабжение во Владимирской области

Соглашение с ПАО Россети и ПАО МРСК Центра и Приволжья позволит улучшить электроснабжение во Владимирской области

1 июня 2017, 16:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ПМЭФ-2017

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1 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашения о сотрудничестве между администрацией Владимирской области, ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в структуру которого входит филиал «Владимирэнерго». Свои подписи под документом поставили Губернатор Светлана Орлова и Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Олег Бударгин.

В основе соглашения - организация максимально эффективной инфраструктуры электросетевого комплекса региона путем консолидации электросетевых активов Владимирской области. Кроме того, взаимодействие будет направлено на развитие электросетевого хозяйства, формирование схем развития территорий, надлежащую эксплуатацию электросетевых объектов и оптимизацию процесса тарифообразования в 33-ем регионе. Все это должно обеспечить надежное электроснабжение потребителей Владимирской области.

«Подписанное сегодня соглашение позволит объединить усилия энергетиков и властей региона в реализации необходимого комплекса мер для обеспечения потребителей надежным и доступным электроснабжением. Владимирская область - один из активно развивающихся регионов, где постоянно идёт рост потребления, и в этом большая заслуга руководства области. Данное соглашение - новый этап долгосрочного сотрудничества, направленный на взаимодействие в области повышения инвестиционной привлекательности, создания новых рабочих мест, повышения энергоэффективности», - отметил Олег Бударгин.

«Мне очень приятно иметь дело с менеджментом ПАО «Россети» - это высококлассные специалисты, которые прекрасно знают свое дело и нацелены на развитие и совершенствование своей отрасли. Подписанное соглашение - ключевое для Владимирской области, так как направлено на масштабную модернизацию электросетевого хозяйства. Новое оборудование будет современным, энергоэффективным, способным работать десятки лет качественно и бесперебойно. Также в данный момент прорабатывается проект строительства завода по производству электросетевого оборудования, - это важный фактор как для региона, так и для всей России - наличие подобных предприятий крайне актуально для дальнейшего успешного развития отрасли»,- подчеркнула Светлана Орлова.

Компания: ПАО "Россети"

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