Алексей Текслер на ПМЭФ: "Энергетическая революция началась!"

Развитие и внедрение целого ряда новых технологий способно значительно изменить мировые энергетические рынки в течение ближайших десятилетий. К такому выводу пришли спикеры панельной сессии «Умная энергетика» – как технологии влияют на топливно-энергетический баланс», состоявшейся в рамках Петербургского международного экономического форума.



Вместе с первым заместителем Министра энергетики Российской Федерации Алексеем Текслером вызовы и возможности развития мировой и российской энергетики обсудили Генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднан Амин, Председатель Правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, заместитель генерального директора – директор Блока по управлению инновациями ГК «Росатом» Вячеслав Першуков, руководители энергетических и технологических компаний мирового уровня, представители ведущих консалтинговых компаний. Модератором сессии выступил руководитель Аналитического центра ТЭК при Минэнерго России Павел Сорокин.



В своем выступлении первый замглавы ведомства отметил, что трансформация российской энергетики – сегодня не самоцель, а объективная задача государственного значения. «Мы живем в один из самых динамичных периодов в истории человечества. Технологии стремительно меняет нашу жизнь. Компаниям и государствам важно сохранять гибкость и открытость к новым идеям, чтобы не отстать в этой гонке», – подчеркнул Алексей Текслер.



Ключевыми трендами, лежащими в основе «энергетики будущего», он обозначил не только динамичное развитие технологических процессов в традиционных сферах: производстве, переработке и транспортировке энергоресурсов, но и появление новых – цифровых и «интеллектуальных» – технологий, которые, в том числе внесут большой вклад в рост энергоэффективности.



«Умные» скважины, месторождения, шахты и разрезы будут сдерживать рост трудовых и энергетических затрат в добывающих отраслях ТЭК, повышая в них производительность труда. «Умные» электрические сети в сочетании с потребительскими сервисами обеспечат участие активных пользователей в работе энергосистемы и выведут её на качественно новый уровень, позволят менять ее характеристики в реальном времени, снизят потери при передаче электроэнергии, количество аварий и ускорят восстановление после них.



Развитие накопителей энергии, повышение КПД солнечных панелей и ветроустановок приведёт к снижению себестоимости электроэнергии, производимой с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и соответствующему росту их доли в производстве электричества.



В целом электроэнергия будет всё больше забирать на себя роль «конечного» интерфейса в доставке энергии потребителям, и в этом смысле нынешний век станет «веком электричества». Одной из характерных черт этого процесса будет последовательный рост доли электротранспорта.



Россия, являясь лидером на мировых энергетических рынках, обладает огромным заделом в развитии традиционной энергетики и должна использовать имеющиеся преимущества для их трансформации в энергетику завтрашнего дня. «Сегодня для России важно своевременно формировать новые технологические компетенции, чтобы обеспечить переход отраслей отечественного ТЭК в «энергетику будущего», – отметил Алексей Текслер.



Для этого сегодня в нашей стране активно поддерживается отрасль ВИЭ. В стратегических документах ТЭК – прежде всего в проекте Энергетической стратегии России до 2035 года и утвержденном Прогнозе научно-технологического развития отраслей ТЭК России на тот же период – внимательно отслеживаются и учитываются все перспективные тенденции. Уже сейчас Минэнерго России реализуется ряд инициатив, направленных на поддержку российских инновационных разработок в ТЭК, включая «дорожную карту» «Энерджинет» Национальной технологической инициативы. Идёт реализация ряда пилотных проектов по ключевым направлениям «интеллектуальной «энергетики будущего», ведётся адаптация существующей нормативной правовой базы к происходящим изменениям.



В ходе развернувшейся дискуссии целый ряд ее участников высоко оценили действующие в стране меры поддержки ВИЭ, уже позволившие сформировать в России отрасль солнечной энергетики и эффективно содействующие становлению ветровой энергетики. Важнейшим трендом ближайшего будущего, по мнению большинства спикеров, должно стать распространение промышленных накопителей электрической энергии вместе с «цифровизацией» управления на всех уровнях энергосистемы. Вместе эти две тенденции действительно способны существенно изменить мировой топливно-энергетический баланс.



Кроме того, существенный вклад в трансформацию энергопотоков внесут электромобили и повышение эффективности двигателей внутреннего сгорания, а также дальнейшее снижение стоимости ВИЭ и развитие малой атомной генерации в контексте глобального тренда на «декарбонизацию». Однако, несмотря на это, в ближайшие 20-30 лет на фоне растущего населения Земли и его энергопотребностей основным топливом мировой экономики останутся углеводороды – нефть и газ, в том числе благодаря продолжающейся «сланцевой революции» в этих отраслях.



Резюмируя всё сказанное в ходе полуторачасового обсуждения, первый замглавы ведомства ещё раз подчеркнул, что Россия в лице Министерства энергетики активно формирует российскую «энергетику будущего». Вместе с тем, это совместная задача – для органов власти, лидеров ТЭК, инновационных и технологических компаний и потенциальных инвесторов.



«Энергетическая революция началась!» - завершил дискуссию Алексей Текслер.



В рамках Форума Алексей Текслер также провел двусторонние встречи с Председателем совета директоров французской энергетической компании ENGIE Жераром Местралле, Президентом, Главным исполнительным директором японской нефтегазовой компании SODECO Масао Фудзита, руководством суверенного фонда Абу-Даби.