Делегация ПАО "ФИЦ" и Tata Power Delhi Distribution посетила инжиниринговый центр Санкт-Петербургского политехнического университета

О выставке Связь-2017 рассказывают
2 июня 2017, 15:38
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ, ПМЭФ-2017
В рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме (1-3 июня 2017 г.) делегация ПАО «Федеральный испытательный центр» (входит в группу компаний ПАО «Россети») совместно с руководством индийской компании TATA Power Delhi Distribution Limited посетила Инжиниринговый центр.
Делегацию ПАО «ФИЦ» возглавил Генеральный директор Александр Дюжинов. Компанию TPDDL представили старший советник Аруп Гош (Arup Ghosh) и руководитель направления международных проектов Пиюш Кумар (Piyush Kumar).
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере разработки композитных опор ВЛ повышенной надежности, создания специального программного обеспечения для испытаний электрооборудования, испытания компьютерных моделей деталей, выполненных из высокотехнологичных материалов.