GE и "Роснефть" объявили о начале совместной разработки морских пропульсивных систем повышенной мощности

Современное состояние и тенденции развития композиции
2 июня 2017, 16:06
Рубрика: Новости компаний
Метки: General Electric, ПМЭФ-2017, РОСНЕФТЬ
В рамках XXI Петербургского международного экономического форума, General Electric (NYSE: GE), ПАО «НК «Роснефть» и ООО «Прикладной инженерный и учебный центр «Сапфир» объявили о новом этапе реализации проектов в области судового машиностроения, направленных на обеспечение операторов российского нефтегазового рынка эффективными системами электродвижения судов.
Стороны подписали договор на выполнение научно-исследовательских работ и проектирование винто-рулевой колонки повышенной мощности для использования на крупнотоннажных танкерах и газовозах, востребованных при реализации проектов по освоению шельфовых месторождений и транспортировки нефти и природного газа.
Подписанный документ является важным этапом реализации программы по созданию судостроительного кластера в Приморье, где компании совместно локализуют производство систем электродвижения судов гражданского морского флота на основе технологии GE, включая винто-рулевые колонки, судовое электрооборудование и системы динамического позиционирования судов.