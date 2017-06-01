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Пресс-релизы

Гайский ГОК приобрел "томограф" для минералов

Гайский ГОК приобрел томограф для минералов

2 июня 2017, 16:35
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК

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 В Центральную исследовательскую лабораторию (ЦИЛ) Гайского ГОКа поступил на службу минералогический анализатор. Благодаря новому оборудованию, работа которого основана на оптико-геометрическом методе анализа, специалисты лаборатории могут максимально точно и быстро, а главное - исключив утомительные ручные инструментальные методы, изучать вещественный состав и раскрываемость рудного сырья и продуктов обогащения. Стоимость нового оборудования составляет порядка 10 млн рублей.

 «Результаты комплексной автоматизированной диагностики, в первую очередь необходимы для технологов-обогатителей. Полученная информация позволит более эффективно извлекать полезные компоненты из сырья, -  объясняет начальник ЦИЛ Наталья Репина,- Это важно, тем более, что на обогатительной фабрике Гайского ГОКа перерабатывается несколько сортов руд, различных по своему составу и содержанию металлов». 

Анализатор значительно облегчил и ускорил очень трудоемкий процесс работы. Оборудование универсально, способно с помощью встроенного справочника-классификатора распознавать до 5000 минералов, автоматически рассчитывать распределение ценного элемента по классам крупности и сопоставлять результаты минералогического анализа с химическим.  Причем, в одном цикле можно проводить количественный минералогический анализ нескольких разновидностей минералов одновременно.

Фотокамера, встроенная в микроскоп, позволяет все снимки выводить на монитор компьютера, автоматически сохраняя их в его памяти. Благодаря этому, специалисты в любой момент вернуться к предыдущим исследованиям для перепроверки или сравнения данных.

«Мы получили отличный помощник для достижения нашей общей цели - увеличить процент извлечения металлов, не допустив потерь полезных элементов в хвосты (отходы обогатительной фабрики). А это значит, что качество конечной продукции, которую выпускает наш комбинат, должно стать еще лучше», – Наталья Репина. 

Компания: УГМК

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