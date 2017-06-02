Глава "Россетей" и Председатель Правления "Интер РАО" подписали соглашение о сотрудничестве

Современное состояние и тенденции развития композиции
2 июня 2017, 17:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ИНТЕР РАО
1 июня 2017 года на Петербургском Международном Экономическом Форуме компании ПАО «Россети» и «Интер РАО» подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве в области качества учета и контроля электроэнергии в рамках снижения потерь и повышение качества обслуживания потребителей.
Подписи под документом поставили Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин и Председатель Правления «Интер РАО» Борис Ковальчук.
Энергетические компании намерены объединить усилия и развивать долгосрочное эффективное сотрудничество по ряду стратегических направлений совместной деятельности. В частности, по установлению порядка и процедур формирования объемов переданной электроэнергии в регионах совместного присутствия дочерних обществ ПАО «Россети» и ПАО «Интер РАО», организации совместной работы по снижению потерь энергии в сетях при ее передаче, а также повышение качества обслуживания потребителей.
«И «Россети», и «Интер РАО» ведут непрерывную работу по совершенствованию системы контроля и учета электроэнергии, - отметил Олег Бударгин, - поэтому соглашение об объединении усилий – логичный и закономерный шаг в продолжение работы предыдущих лет по созданию благоприятных условий для развития этой системы в российских регионах». Глава «Россетей» выразил уверенность в том, что подписанное соглашение – это новый этап сотрудничества, который будет способствовать повышению энергоэффективности дочерних обществ обеих компаний, позволит существенно сократить потери электроэнергии.
Документом предусмотрено взаимодействие энергетиков и в работе, направленной на стандартизацию и типизацию бизнес-процессов, связанных с исполнением функций учета и контроля электроэнергии. В том числе, установление порядка и процедур формирования объемов переданной электроэнергии, определение эталонных удельных расходов на осуществление снятия показаний приборов учёта, сбора, хранения и обмена данными учета электроэнергии. Эти меры позволят оптимизировать эксплуатационные затраты.
Повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса, а значит и качества обслуживания потребителей – один из важнейших приоритетов энергетических компаний. Подписанное сегодня соглашение позволит объединить усилия энергетиков в реализации необходимого для этого комплекса мер.