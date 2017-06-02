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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Глава "Россетей" и Председатель Правления "Интер РАО" подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Россетей и Председатель Правления Интер РАО подписали соглашение о сотрудничестве

2 июня 2017, 17:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ИНТЕР РАО

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 1 июня 2017 года на Петербургском Международном Экономическом Форуме компании ПАО «Россети» и «Интер РАО» подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве в области качества учета и контроля электроэнергии в рамках снижения потерь и повышение качества обслуживания потребителей.

Подписи под документом поставили Генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин и Председатель Правления «Интер РАО» Борис Ковальчук.

Энергетические компании намерены объединить усилия и развивать долгосрочное эффективное сотрудничество по ряду стратегических направлений совместной деятельности. В частности, по установлению порядка и процедур формирования объемов переданной электроэнергии в регионах совместного присутствия дочерних обществ ПАО «Россети» и ПАО «Интер РАО», организации совместной работы по снижению потерь энергии в сетях при ее передаче, а также повышение качества обслуживания потребителей.

«И «Россети», и «Интер РАО» ведут непрерывную работу по совершенствованию   системы контроля и учета электроэнергии, -  отметил Олег Бударгин, - поэтому соглашение об объединении усилий – логичный и закономерный шаг в продолжение работы предыдущих лет по созданию благоприятных условий для развития этой системы в российских регионах». Глава «Россетей» выразил уверенность в том, что подписанное соглашение – это новый этап сотрудничества, который будет способствовать повышению энергоэффективности дочерних обществ обеих компаний,  позволит существенно сократить потери электроэнергии.

Документом предусмотрено взаимодействие энергетиков и в работе, направленной на стандартизацию и типизацию бизнес-процессов, связанных с исполнением функций учета и контроля электроэнергии. В том числе, установление порядка и процедур формирования объемов переданной электроэнергии, определение эталонных удельных расходов на осуществление снятия показаний приборов учёта, сбора, хранения и обмена данными учета электроэнергии. Эти меры позволят оптимизировать эксплуатационные затраты.

Повышение эффективности функционирования электросетевого комплекса, а значит и качества обслуживания потребителей – один из важнейших приоритетов энергетических компаний. Подписанное сегодня соглашение позволит объединить усилия энергетиков в реализации необходимого для этого комплекса мер.

Компания: ПАО "Россети"

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